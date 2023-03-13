疑廁所猥褻5歲女童　60歲台男遭女童家屬毆打致死　一因獲輕判

台媒《ETtoday新聞雲》報道，2020年12月13日，南投埔里60歲李姓男子被控在廁所猥褻5歲女童，女童家屬憤而將人打成重傷，送醫後不治身亡。

日前，南投地院日前展開審理，考慮到女童家屬因聽聞孩子遭到猥褻一時氣憤進行毆打，造成傷害不為致命傷，且李男生前患有多種慢性疾病影響復原能力，家屬事先未知其患病，改依傷害罪判處女童雙親7個月、5個月有期徒刑，全案仍可上訴。



報道稱，2020年12月13日，南投埔里的李姓男子和朋友一同到KTV歡唱，酒後疑將一名5歲女童帶到廁所猥褻。閉路電視畫面顯示，女童不斷在KTV來回穿梭、左顧右看，李男見狀靠近，拉起女童的手走出畫面外。女童隨後返回包廂，經父母追問告訴家人被猥褻。

隨後，女童家屬怒而將李男痛毆，倒地流血至打119送醫救治。李男經過3天救治，仍因產生敗血性休克而宣告不治。

日前，南投地院法經審理認為，經解剖，李男被毆打所致傷勢並非致命傷，因其本身患有糖尿病、肝病等慢性疾病，導致身體多處發炎感染，最終產生敗血性休克死亡。

對此，李男家屬否認猥褻一事，稱是女童自己跟著李男到廁所，將對女童家屬提告傷害、傷害致死與殺人等罪。女童父母出庭時表示，事先不知李男患病事實，因孩子被欺負才會一時動怒前去教訓對方，不知道會釀成死亡後果。

法官認為，女童雙親毆打李男的行為雖與李男的死亡具有相當因果關係，但法醫解剖後顯示李男所受毆打傷害一般情況下並非致命傷，且李男在事發當天無身體不適狀況，女童雙親不知其患有慢性病，此部分與傷害致死之加重結果犯要件不符。

最後，法院依傷害罪判處女童母親5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元（新台幣），另依傷害罪判處女童父親7個月有期徒刑，全案仍可上訴。