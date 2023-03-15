賴清德兒子有美國永居？民進黨：組認知作戰防範小組以破謠言

台灣明年1月舉行新一屆大選，今日（15日）上午，副總統賴清德完成民進黨總統初選登記。民進黨新聞部主任張志豪表示，近期層出不窮的惡意謠言攻擊賴清德，民進黨將蒐集相關證據，必要時不排除提告。另外，因應明年大選，民進黨已跨部門組成「認知作戰防範專案小組」，要破除來源不明造謠抹黑的不實謠言。



近來網絡群組不時有關於賴清德的假消息，如聲稱賴的兒子有美國永久居留證、賴掌權之後會以武力解決兩岸問題等。張志豪透過新聞稿表示，認知作戰惡劣，非常多的訊息明顯不符合「常識」，涉及人身攻擊，心存政治攻擊目的且刻意散布謠言，民進黨將蒐集相關證據，必要時不排除提告，以法律行動遏止敗壞選風。

張又指，因應2024大選，民進黨已跨部門組成「認知作戰防範專案小組」，由副秘書長黃建嘉統籌督導，即時以圖卡、短片及新聞稿等多元途徑和方式快速澄清，以破除來源不明的造謠抹黑及不實謠言，杜絕積非成是，以正視聽。

今日上午，賴清德完成民進黨總統初選登記後表示，他以無比堅定的心參與民進黨總統初選，希望爭取黨內及台灣民眾的支持，讓他在第一線建設台灣，造福人民，打擊黑金槍毒，建立一個和諧安定公平的社會，並讓年輕人看見希望，壯年人實現夢想，老年人得到幸福，弱勢者得到照顧。

他又提到，台灣位處印太第一島鏈關鍵位置，面對來自中國大陸的文攻武嚇，不擇手段的外交打壓，大玩和戰兩手策略，台灣必須團結一致，持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣安全。他最後請大家給他一個機會帶領台灣，團結人民一起拚經濟，顧民主，強國防，保和平，共同完成守護台灣，促進民主繁榮和平的新時代。