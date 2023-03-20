馬英九大陸祭祖之旅　行程裏全是歷史與政治

「香港01」3月19日發布獨家消息，馬英九將於3月底、4月初訪問大陸祭祖，隨後台灣官方與媒體也發布相關消息，馬英九將於3月27日至4月7日訪問中國大陸祭祖，參訪城市包括上海、南京、武漢、湘潭、長沙、重慶等地，並將於武漢大學、湖南大學、復旦大學等學生座談。中國大陸國台辦發言人也表示「歡迎馬英九先生來大陸祭祖、參訪，並帶領枱灣青年學生前來交流。」

國台辦發言人還表示「慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。我們願意為馬英九先生來訪提供必要協助，祝他此行一切順利。」

雖然馬英九此行以「祭祖」為主要由頭，但是無論他的身份還是當下的兩岸形勢，抑或是中國大陸的政治議程還是馬英九的具體行程，都讓這次訪問充滿了歷史內涵與政治象徵意義。

從馬英九的身份看，他是台灣前總統，曾經擔任過台灣最高領導人，他這次訪問刷新了1949年兩岸分治以來台灣最高領導人訪問大陸的歷史紀錄。在馬英九之前，擔任過台灣副總統的連戰曾到大陸訪問開啟了兩岸兩黨交流的新紀元，但連戰畢竟是副手，而且具有更強烈的台灣本土色彩，和在中國香港出生、擔任過正職的「陸二代」馬英九不一樣。

馬英九基金會執行長蕭旭岑在記者會上說明馬英九訪台行程。（張鈞凱攝）

從當下的兩岸形勢看，台灣已經進入大選日程，民進黨已經推出了總統人選賴清德，國民黨人選還沒有敲定。這次大選雖然目前看民進黨贏面更大一些，但是國民黨如果好好打，也不能說沒有一點希望。在兩岸關係日漸緊張，蔡英文即將以台灣總統身份繼李登輝之後歷史性訪問美國，中美與兩岸官方之間必將又是一番拉扯較量的情況下，相對於於民進黨給兩岸帶來的衝突風險，馬英九大陸行於台灣選民而言顯然提供了一個不一樣的預期，可以為國民黨大選提供一套只有國民黨才能給台灣帶來和平的選舉詞語。

從中國大陸的政治議程看，繼去年中共「二十大」之後又剛剛開完「兩會」，習近平歷史性地開啟了他的第三個任期並且其權威又得到了進一步鞏固。配合這些黨內國內政治議程，在對台關係層面，馬英九訪問中國大陸勢將營造一種「四海鹹服」的歷史圖景，在傳統政治寓意文化極其發達的中央王國，這樣的圖景無論對中國領導人個人還是對整個國家而言，乃至對負責對台事務的新任國台辦主任宋濤而言，都是很重要的記憶。

從馬英九的具體行程看，這次訪問的用意也頗為良苦。首先，避開北京可以在台灣內部減緩民進黨台獨勢力及綠營媒體對馬英九的政治指責。其次，所訪問之地除了上海以及馬英九的家族故地湖南湘潭白石鎮，其它都是與中國國民黨有密切聯繫的歷史紀念地或名勝古蹟。

南京中山陵。（資料圖片）

如，到國民政府舊都南京拜謁中山陵，參訪南京總統府舊址、國父孫中山先生故居、日本佔領期間曾救助過數百中國同胞的拉貝故居、南京大屠殺紀念館、中國第二歷史檔案館等；到武漢參訪辛亥革命武昌起義紀念館、黃鶴樓，湖北省博物館；到湖南參訪南嶽忠烈祠、岳麓書院、抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地（現為湖南大學科技館）；到抗戰時的陪都重慶參訪重慶抗戰遺址博物館、中央政治學校舊址、張自忠烈士陵園、三峽博物館，到上海除了參觀洋山港和豫園、城市會客廳，還將參訪四行倉庫抗戰紀念館、和平飯店抗戰舊址等。

這些參訪地都與中國國民黨的歷史密不可分，抑或寄予了國共兩黨合作抗戰的共同歷史記憶。把兩岸兩黨的歷史恩怨先放一邊，和多數本土台灣政治人物相比，馬英九顯然更具家國情懷與中國人身份認同。在這方面，馬鶴凌的情懷在馬英九身上得到了很好傳承，馬鶴凌的骨灰盒上就鐫刻着他「化獨漸統、全面振興中國；協強扶弱、一起邁向大同」的遺言，馬英九的兩個女兒也分別起名為馬唯中、馬元中。

所以，馬英九的祭祖之旅，與其說是祭奠其家族祖上之旅，倒不如說是祭奠中國國民黨的祖上之旅，其行程所及寫滿了兩岸中國人革命與抗戰的共同歷史記憶。雖然從馬英九的公開行程看沒有和大陸官方見面的安排，但是除了受訪地主要官員，負責對台事務的中共高層必然會安排會見。如習近平言「打斷骨頭連着筋，兩岸中國人終究是一家人」，兩岸血脈記憶誠不我欺！