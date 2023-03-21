馬英九訪陸祭祖震撼彈　「客隨主便」的弦外之音

《香港01》日前獨家披露馬英九即將於3月底率團訪問大陸，隨後馬英九辦公室對外證實，馬英九將於3月27日至4月27日赴陸祭祖，預計造訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地。馬辦執行長蕭旭岑召開說明會，將馬英九訪陸行主軸定調為「慎終追遠」與「青年交流」，且強調行程未安排北京，有意降低政治敏感性。然而，兩岸關係的特殊性，以及馬英九作為卸任領導人身份，及其身上具備的政治與歷史元素，都讓這趟即將啟程的大陸「祭祖」行，充滿相當的政治意義。



令人怦然心動的「習馬二會」？

事實上，《香港01》最先掌握到的消息，馬英九此行赴陸有計劃「進京」，也傳出可能到北京大學與師生座談。不過最後公布的正式行程，並沒有包含政治象徵強烈的北京，據稱理由係為降低中美台敏感且錯縱複雜的政治效應，決定不訪問北京，也不會舉行「習馬二會」。馬辦執行長蕭旭岑回應《香港01》記者詢問則表示，出於祭祖之目的，一開始便只有安排長江以南、湖南沿線的行程。

如今馬英九訪陸行程表已定，但北京有無存在於起初1.0版本的行程規劃之中，依舊存在着想像的可能。以馬英九對其追求「歷史定位」的執着信念來看，他在任內有意推動《兩岸和平協議》簽署，卻鎩羽而歸，爾後又遭遇「太陽花運動」政治反撲，在卸任前夕終於促成在新加坡舉行歷史性的「習馬會」。如今兩岸關係緊張嚴峻，馬英九若是實現「習馬二會」，再為台海帶來融冰暖意，此等歷史意義，難道不曾令馬英九「怦然心動」過？

2005年連戰訪問大陸展開「和平之旅」，4月29日在北京大學發表題為「堅持和平，走向雙贏」的30分鐘演說。（Getty Images）

2005年連戰在兩岸低迷的情勢下展開「破冰之旅」，踏上北京握上胡錦濤的手，在北京大學一席演講更是風靡師生，他在台上意氣風發地說：「自由的思想，北大、台大『系出同源，一脈相傳』，一個是在大陸上自由主義的前鋒，一個是台灣自由主義的堡壘，隔了一個海峽，相互輝映。」連戰靠着帶有歷史温度的精彩講話，隨即拉進了自身和兩校、兩岸的緊密淵源。這一點，對於同樣鍾情於在演講中縱論歷史來龍去脈的馬英九而言，或許更是信手拈來。

馬英九倘若想以低政治性的姿態進京，也不是全然沒有適合的由頭。《香港01》獲悉，馬英九老友、已故台大教授王曉波生前129箱、計6,070冊的藏書，於2021年正式入藏北京清華大學圖書館，而館方計劃於今（2023）年3月24日上午舉行「台灣大學王曉波教授紀念座談會」，與馬英九訪陸日程相差無幾。馬英九要是飛赴北京參加老朋友的紀念會，可說是名正言順，且以王曉波生前對兩岸關係的正面貢獻，馬英九「順道」在京開展有益於兩岸關係發展的活動，相信也會被認為是美事一樁。

話雖如此，或許有不足為外人道的考量，年過70卻從未到過大陸的馬英九，終究未把北京列入其必去行程。不過，3月20日馬英九辦公室的說明記者會上，執行長蕭旭岑面對眾人追問會見大陸官員的層級，還是留下了一個充滿各種可能性的伏筆。蕭旭岑表示，會見的層級將依對方安排，沒有預期會碰到誰，他還多次使用了「客隨主便」這個詞。

北京清華大學將於3月24日舉行「台灣大學王曉波教授紀念座談會」。圖為馬英九2020年9月3日在台北出席王曉波教授紀念會，現場致詞追思故友「是一位堅定的民族主義者」。（王曉波教授紀念會籌備小組提供）

夏立言訪陸規格成參考「地板」

如何理解蕭旭岑口中的「客隨主便」？其實國民黨副主席夏立言2月上旬的訪陸行，便是一個可資對照的參考。夏立言該行定調為「交流對話、關懷民生」，同樣強調「低政治性」，行前公布的行程，除了北京之外，還包括上海、武漢、重慶等地，提供給記者的版本絕大多數都是與當地台商、台生、台胞座談。

最後盤點夏立言在大陸的10天行程，不僅見到了國台辦主任宋濤，甚至還會見了當時即將接任全國政協主席的王滬寧，中共中央政治局委員尹力、陳吉寧、袁家軍，以及湖北省委書記王蒙徽、四川省委書記王曉暉等重要官員，接見規格之高，無不令外界意外。

現在馬辦提供給外界的行程表，充滿着見證中國近代史的景點，一些國民黨政治人物則以「民國風」加以包裝宣傳。馬英九雖然避開了北京，不過沒有人能排除北京政要「出京」的可能性。台媒《聯合報》引述北京消息人士的說法，指王滬寧可能在上海與馬英九會面，宋濤則預計在南京與馬英九會面。如果以夏立言之行作為參考「地板」，馬英九在大陸的祭祖和交流過程中，究竟與什麼層級的高層官員、以何種形式會面，這個問題都是「客隨主便」四個字讓人產生聯想的空間。

中共中央政治局常委王滬寧（右）在接任全國政協主席前夕，2月10日下午於北京人民大會堂接見國民黨副主席夏立言（左）。（國民黨提供）

馬說不說「中華民國」已非重點

馬英九以「祭祖」為由赴陸，大部分看法都認為是個好說詞，可以擋住民進黨發起的「抹紅」攻勢。畢竟民進黨人士赴陸祭祖大有人在，例如2012年曾任台行政院長的謝長廷到福建漳州東山島祭祖，一度感動哽咽落淚，表示「如果沒有祖先，就沒有今天的他」，並在宗祠留下「追遠厚德」的題字。

大陸方面，習近平在中共二十大報告有言「推動兩岸共同弘揚中華文化」，今年兩會政府工作報告對此亦有重申。「慎終追遠」作為中華文化重要的核心要素之一，陸方當然對馬英九前往「祭祖」樂觀其成。

「祭祖」兩字看似解釋了一切，但加上了主詞「馬英九」，意義便截然不同。馬英九既是台灣卸任領導人，也是「九二共識」的提倡者，還是中華民族與兩岸和平的擁護者。就算他在台灣政壇影響力已不如其如日中天之時，當他踏上其力主「一國兩區」的大陸土地，就註定在兩岸關係史上寫下新的一頁。

馬英九將於3月27日至4月7日赴大陸祭祖，馬英九基金會執行長蕭旭岑（圖）表示，行程沒有規劃前往北京，但對陸方安排接待層級或有朋友希望會面餐敘，則「客隨主便」。（張鈞凱攝）

更重要的是，兩岸關係看似因政治和疫情停滯下來，但就像台灣對於「維持現狀」的主觀願意必然受到客觀形勢所牽引一樣，台海兩岸的現實一直在往前進展。馬英九在總統任內主張「只經不政」、「先經後政」，放在今天來看，也已成為了一頁歷史。台灣社會或將焦點放在馬英九會否在大陸講出「中華民國」四個字，但就現實局勢來看，他說不說都已不是重點了。

中國大陸以「兩制台灣方案」開啟了統一進程，積極尋找「就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」的「有識之士」，而馬英九到訪大陸時，相對應的是可望現身於美國的蔡英文，完全體現了台灣在中美博弈之下如何面對統一命題的處境縮影。馬英九當然是這趟大陸祭祖之行的主角，但他也是大歷史和大政治裏的一員──「客隨主便」的弦外之音，當即如此。