「馬先生」還是「馬前總統」？馬英九訪陸前夕掀稱謂爭議

台灣前總統馬英九將於3月27日至4月27日赴大陸祭祖，預計造訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地，引發關注。當年「習馬會」期間，兩岸領導人互稱「先生」成焦點。就稱謂問題，行政院長陳建仁在馬英九訪陸前夕表示，如果要彼此對等尊重，符合台灣人民的情感，應該稱「馬先生」為「馬前總統」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑周三（22日）形容非常可笑，稱若要互稱主席、總統，便是兩國論。



陳建仁日前在在立法院答詢時表示「馬總統不只是馬先生，也是一位卸任元首」，馬英九應該要思考到大陸後會被稱為什麼。對此蕭旭岑表示非常可笑，因為堅持要大陸稱馬英九為總統，他們稱對方為主席，這就是兩國論，他反問陳建仁是否敢公開說這是兩國論。他又指，如果要大陸稱呼總統，那陸委會是否還有存在的必要，陸委會主委邱太三也應辭職，併入外交部。

2015年11月7日，習近平和馬英九在新加坡會談，這是兩岸分治66年來，兩岸最高領導人第一次會晤。當時稱謂問題亦成為焦點。（Getty）

對於當年「習馬會」期間，雙方之所以互稱為先生，蕭旭岑指，這是因為兩岸互不承認主權，大陸被台灣方視為大陸地區，對方則稱台灣為台灣地區，當然就不能稱為主席。他認為如果要大陸叫他們總統非常奇怪，互稱先生才是最高的尊重。至於今次訪陸，大陸方面表明歡迎馬英九，並稱呼「馬英九先生」，蕭表示這是從未有過的體例，馬英九今次是受到了高度的尊重與禮遇，而陳建仁的說法只是暴露民進黨的雙重標準、戰略不清楚。

另一方面，台總統府3月21日宣布總統蔡英文29日將率團出訪中美洲與台有外交關係的危地馬拉和伯利茲，去程過境美國紐約、回程過境美國洛杉磯，4月7日返台，全程10天9夜。對於馬、蔡二人出訪行程時間幾乎重疊，蕭旭岑表示是巧合，並透露馬辦是在農曆年前與大陸談訪陸行程，而蔡總統決定訪美，是3月以後的事情，且馬英九是去清明祭祖，清明節只有4月5日一天，故陰謀論可以休矣。