馬英九訪陸前夕　陸委會報告：中共加大對台工作力度

台灣前總統馬英九將於3月27日至4月27日赴大陸祭祖，預計造訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地，引發關注。明日（22日），台灣陸委會將赴立法院專案報告，報告指，中共持續操作「和戰兩手」策略，近期更加大對台工作力度，提出與台有識之士進行「統一協商」，也頻密邀台灣政黨人士、地方首長、企業、農漁業者、基層及宗教等人士赴陸。



報告今日（21日）送抵立法院，其指出，中共強化對印太國家威懾與拉攏，營造「和平」形象，以獲取區域利益及擴大影響力，而中美在印太地區戰略競逐，中方力謀分化美與盟友的經濟與安全合作關係。

對台方面，中共立場一貫，持續加大「反分裂反外力、促融合促交流」軟硬兩手。去年二十大後，中共總書記習近平積極進行元首外交，宣傳其全球和平及發展倡議，加強政治經濟合作及國際影響力，以穩定其外部發展環境。近期，中共再度啟動外事活動、習近平訪俄等，相關作為料將對印太及歐洲等地區安全情勢產生影響。

報告進一步稱，中共將持續操作「和戰兩手」策略，及透過兩岸交流推動「統一協商」、「反獨促統」，對國際及台灣社會認知作戰，試圖影響分化台灣民心團結及阻礙各國對台支持。陸委會最後呼籲北京當局調整對台強制性的負面思維與作為，負責任地共同維護區域和平、增進兩岸人民福祉。