好得意！寺廟獨臂猴「慈眉善目」爆紅　與83歲尼姑相依為命10餘年

浙江寧波羊祜殿一隻圓嚕嚕的獨臂猴「星星」突然爆紅，網民指出他不像許多園區的猴子一樣潑辣，很懂禮貌且慈眉善目，就像一尊佛像，因此深受喜愛。



據了解，「星星」因在野外誤觸野豬夾而夾斷手臂，牠也曾被獵人捉到山下販賣，後來星星到了羊祜殿，寺內現年已經83歲的葉姓尼姑（葉師太）常餵養他，兩人已相依為命10幾年。「星星」在當地小有名氣，許多村民都會特別帶著食物來看他，現在亦有許多遊客慕名而來。



《九派新聞》報道，羊祜殿應當家受訪時稱，星星當年手臂被夾斷後，被獵人賣給村民，但因他好吃水果花生，村民養不起就放生了；亦有當地村民稱星星才被賣給馬戲團。

羊祜殿葉師太透露，星星剛到寺廟時脖子上拴著一條又重又大的鐵鍊項圈，項圈已經陷進肉裡，後來是師太找消防員幫忙，才順利把項圈摘下，但星星脖子上仍留有一道深深的痕跡。

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葉姓師太餵養牠，並替牠取名為「星星」，現在只要葉姓師太往山裡喊他，星星就會跑出來找她。星星在寺廟已經待了有十多年之久。師太表示，「星星喜歡這裡，跟寺廟很有緣。」網民則笑稱，或許就是因為一直在寺廟待著，星星才會這麼的像「彌勒佛」，如此慈眉善目懂禮貌。

羊祜殿應當家應姓當家表示，由於該地附近沒有其他猴子，所以居民都會慕名前來看星星，覺得很新鮮。星星也成為該寺的標誌和文化。但葉師太也提醒，星星雖然個性溫順可愛，但畢竟仍是野生動物，具有一定的攻擊性，盡量不要去打擾牠，以免彼此受到傷害。

但即使師太提醒，隨著星星的意外爆紅，仍出現問題。10月9日，有遊客發文稱「星星」被遊客撫摸後，由於受到驚擾，誤傷葉師太。該遊客稱，一直待在星星旁邊照看的葉師太因為怕星星傷到遊客出手阻擋，手意外受傷，所幸並無大礙。

該遊客表示，自己遊玩的時候發現有很多遊客出現「不文明遊玩行為」，希望遊客們參觀寺廟時儘量不要亂扔垃圾，也不要用手去摸猴子。

有網民指出，猴子和師太原本平靜的歲月被這些人打擾，「一個受傷殘疾的猴子，一位八十多歲的老師太，並沒有從意外走紅中得到任何好處，反而受盡了打擾。」呼籲前去拜訪的遊客要「文明觀猴」。