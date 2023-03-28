蔡英文訪美︱美國切香腸切到戰爭邊緣　台灣年輕父親挺身呼籲自救

蔡英文即將於3月29日啟程出訪台灣在中南美洲的友邦，重頭戲在於期間將過境美國，可望受邀在加州列根（Ronald Reagan，內地譯作里根，台灣譯作雷根）總統圖書館發表演講，並與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。此外，蔡英文日前為主張「訓練百萬台人拿AK-47步槍」的白宮前國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien，台灣譯作歐布萊恩），頒授特種大綬景星勳章。美台政要一系列的主張和互動，預料將為緊張嚴峻的中美關係與台海形勢造成新一輪動盪。



台灣數十個民間政團共同發起的「反台獨反介入聯合行動」，於3月28日下午發起抗議行動，選擇在台灣總統府前「白色恐怖政治受難者紀念碑」廣場，表達反對「蔡英文赴美賣台、拒絕美台勾連禍台」立場。兩岸和平發展論壇召集人、勞動黨主席吳榮元在活動開始前接受《香港01》記者訪問，表示美國在台海切香腸快要切到北京紅線邊緣，戰爭風險一觸即發。也有數名年輕父親現身表達「自救」，不願看到台灣下一代被美國推向戰場。

美國台海切香腸切到戰爭邊緣

經歷去（2022）年佩洛西（Nancy Pelosi，台灣譯作裴洛西）訪台後的台海震盪，蔡英文過境美國，且將與美國政壇第三號人物見面，將對台海局勢再度帶來什麼衝擊？

吳榮元向《香港01》記者解析，他認為中國大陸有非常明確的「底線思維」，不能讓美國和台灣任意踩紅線。美國長時間以來在台海慢慢「切香腸」，可是如今已經要切到紅線邊緣了，一旦再跨過去一步，北京勢必會有相對應的處置，故而當前局勢非常緊張。

吳榮元強調，北京在佩洛西訪台後發出各種警告，如今麥卡錫不敢公然到台灣，而是蔡英文去美國見他，雖然也是一種挑釁，但只要對方有節制，中國大陸也會有節制，進一步看下一回合的較量。台灣需要看到的，是美國切香腸已將切到盡頭，只要有一點小火花，就有可能引爆戰爭，局勢之緊繃已經擺在了世人眼前。

台灣兩岸和平發展論壇召集人、勞動黨主席吳榮元回應《香港01》提問，強調美國在台海長期切香腸，已經切到瀕臨戰爭邊緣。（張鈞凱攝）

為了美國利益而激化兩岸內戰

作為抗議活動開場，吳榮元向群眾解說何以選在白色恐怖紀念碑前表達訴求。他表示，由於內戰歷史造成國民黨退居台灣後實施軍事戒嚴體制，受到美國支持在社會上形成「白色恐怖」；如今內戰歷史已經翻過去了，可是蔡英文又在美國的支持下，重新把內戰激化出來，與美國這個破壞世界和平的人民公敵走在一起。

吳榮元批評，蔡英文訪美就是去「賣台」，美國一波又一波的毀台計劃，已經把台灣推向戰爭懸崖邊緣。吳榮元認為，反而是中國大陸堅持台海和平，和平統一政策沒有改變過，不願意採取武力解決台灣問題；相對於此，「美國沒有把台灣當同胞，美國只有美國利益，沒有台灣利益，更沒有中國利益」。

台灣白色恐怖政治受難人吳俊宏到場聲援，他開宗明義指陳美國是全世界最惡質的國家，只要有地方有意違抗美國金融資本洗劫全世界的財富，美國就動用軍事手段加以對抗，此乃俄烏戰爭產生的背景之一。吳俊宏表示，中國大陸不想對台灣動武，但美國偏偏為了要壓制中國而激化兩岸，蔡英文訪美便是在配合美國，令台灣人民陷入非常危險的境地。

父親自救：不希望變成烏克蘭

參與抗議行動的年輕父親代表，在現場發出自救的聲音。台灣民眾文化工作室執行長許孟祥疾呼，一個社會唯有和平，人民才有生存發展的機會，他作為父親反對蔡英文配合美國「毀台」、「害台」，拒絕兩岸敵對，是因為希望自己的孩子們生活在和平穩定的社會，從而快快樂樂的成長，

同樣身為父親的台灣地區政治受難人互助會副秘書長張曉霖，發言時手持印有孩子背着AK-47步槍的看板，他回顧美國對台灣從豪豬、刺蝟到毀台計劃，又從地雷、軍火庫到AK-47等要求，當中東地區的沙特阿拉伯（台灣譯作沙烏地阿拉伯）和伊朗都能握手言和時，何以台灣竟然要向美國靠攏？張曉霖表明一位父親的訴求，他站出來就是不要戰爭，不希望台灣下一代要拿着AK-47打巷戰。

台灣夏潮聯合會秘書長林聲洲，則從父親的角度表達自救的急迫性。他提醒台灣社會，要看到英國近日已承諾要向烏克蘭提供貧鈾彈，而當前兩岸局勢如此緊張，美國又益發右傾化、極端化，一旦未來台灣成為戰場，會發生什麼事情是無法估算的。林聲洲向有孩子、有家人的台灣群眾喊話，「大家看看今天的烏克蘭，已經要使用到貧鈾彈了，我們希望台灣變成這樣嗎？」

這是一場在台海不能打的戰爭

其他參與抗議行動的團體負責人，則陸續解讀蔡英文訪美對台灣的負面影響，以及表達其憂慮。台灣統一聯盟黨主席戚嘉林表示，28年前李登輝訪美在康奈爾大學（台灣譯作康乃爾大學）演講，透過美國媒體向世界傳播其「準獨立宣言」。他判斷以蔡英文追求民進黨「台獨」歷史定位來看，她在美國演講定義「台獨」的深度和廣度，將會超過李登輝，因此為台灣帶來的惡劣影響亦將遠勝於李登輝。

接續於此，台灣《觀察》雜誌發言人紀欣進一步呼籲蔡英文在美國應「謹言慎行」、「自我節制」，不要藉着過境美國，做一些不利於台灣人民，尤其是不利於台灣年輕人及其父母的事情。

台灣原住民部落工作隊召集人、夏潮聯合會會長莫那能，透過其原住民身份面向台灣社會提出了特別的警惕。他回憶族人25歲的曾聖光，在去年由於受到國際戰爭販子的誘騙，而戰死在烏克蘭；也看到了近期台灣軍方為了募兵，很多原住民部落因此受到干擾。不過，莫那能指出，他和他的原住民同胞都很清楚，台海是一場不能打的戰爭，兩岸不能被美國引導走向自己人打自己人，「兩岸要回到力求互助、合作、發展，才是所有台灣人的幸福」。