馬英九與宋濤齊坐高鐵畫面曝光　馬讚大陸高鐵寬敞舒適

台灣前總統馬英九到訪大陸展開祭祖交流之旅，並在今日（31日）下午搭乘高鐵自湖北武漢前往湖南長沙。國台辦主任宋濤一起陪同搭車，兩人一路上談笑風生，宋濤介紹了大陸高鐵車廂設計，馬英九則稱讚大陸高鐵座位很寬敞，感覺非常舒適平穩。



馬英九結束武漢行程後，於下午1時58分搭高鐵前往長沙，上車後，官方罕見安排媒體到商務車廂拍攝。畫面顯示，馬英九和宋濤互相對坐，中間設有擺放水果、餅乾及茶飲的小桌子。

過程中，二人輕鬆聊天，宋濤向馬英九介紹了大陸高鐵網路，稱目前已是全世界高鐵覆蓋率最高，不僅改變了人們生活的習慣，也加快了經濟貿易物流的速度，對近年經濟成長的提升有極大幫助。馬英九則表示，台灣高鐵也已轉虧為盈，經營情況良好，民眾已非常習慣高鐵出行，平穩快捷，從台北到高雄，最快的列車可在一個半小時內就到達。

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宋濤還介紹大陸高鐵車廂設計，一整列座位最多就是三排，一般可以坐5個人，馬英九對此問道「你們還是用寬軌還是標準軌？」宋濤答「我們是標準軌1.435公尺」。馬英九再問怎麼這麼寬廣，宋濤則道，車廂設計大陸都是標準軌。馬英九還稱坐起來感覺很寬敞舒適，宋濤則附議「是啊非常舒適，這是商務座寬一點。比一等座二等座還好」。

話鋒一轉，二人談到美國。馬英九表示，美國的地理環境其實也適合高鐵發展，但土地太廣，人力物力成問題。他還提到自己擔任台北市長期間，曾經拜訪洛杉磯市長，兩人洽談洛杉磯到三藩市這段非常繁忙，若能有高鐵幫忙非常大。宋濤則回應，大陸民眾出行應該都願意選擇高鐵，高鐵方便也很舒適，速度也快，生活圈一個多小時到。

根據行程，馬英九4月1日將赴白石鎮馬家堰去祭祖、掃墓。據悉，馬英九祖父馬立安的墓，已提前修葺一新。