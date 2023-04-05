熱戀情人整「咖喱雞」很危險？　醫生示警「應避開頸前三角區」

不少熱戀中的情侶會在另一半身上留下吻痕，網上一位女網友分享，男友看網絡教學怎麼弄「咖喱雞」，實測結果雖然成功，但仔細一看卻發現吻痕上有血跡，本以為是自己被吸破皮，最後發現是男友用力過猛把自己的嘴唇咬破，引發網友樂趣討論。



不過，台北馬偕醫院急診科醫生翁梓華示警，「咖喱雞」最好避開總頸動脈、內頸動脈與外頸動脈形成的「頸前三角區」，若施力不當可能導致血管受傷，進而引發血管剝離等急性心血管疾病。

一名女網友4日在台灣社群網絡平台Dcard上分享，某天晚上和男友躺在床上，她心血來潮在男友的手上「種了一顆草莓」（即「咖喱雞」），男友見狀立刻反拉住她的手想練習「咖喱雞」，但嘗試了幾次總是失敗，最後竟抱著手機Google如何「咖喱雞」。

女網友表示，男友仔細研究過後，開始在她身上練習「咖喱雞」，最後果然成功了，但她仔細一看不得了，竟然流血了，讓她當場傻眼想說「Google到底是怎麼教的？」拿起衛生紙想擦拭掉血跡，結果發現這個血好像不是她的，轉頭看了一下男友，發現男友為了弄「咖喱雞」嘴唇都破了，忍不住想問弄「咖喱雞」有這麼困難嗎？

貼文引起網友討論，但也有不少網友留言警告，弄「咖喱雞」其實是很危險的行為，其實就是瘀青，是由於一方在另一方的身體（多半是在脖子或是手臂）的表皮上親吻時，口腔內的真空狀態形成壓力不平均的狀態，導致皮膚微血管破裂而形成，一般約3天到5天內「咖喱雞」的紫斑就能痊癒。

台北馬偕醫院急診科醫生翁梓華便曾在Facebook發文表示，頸部左右各有一條頸動脈，總頸動脈向上會分流成內頸動脈與外頸動脈，形成一塊「頸前三角區」，「咖喱雞」的時候最好要避開這個區域，否則若施力不當可能導致血管受傷，進而引發血管剝離等急性心血管疾病。