變態醫生性虐少女400日　落藥洗腦迫野外露出　法院輕判全城震怒

日本去年一宗精神科醫生性騷擾病人、家暴同居女性被捕的新聞轟動全國。日媒報道指，他以檢查身體作藉口用聽診器和手觸摸女病人的胸部，並多番邀請病人到酒店。更被曝出對同居女性下藥、監禁、虐待，疑犯被捕近一年後近日終判刑，不過刑期超輕令日本人震怒！



（YouTube：@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

2022年4月21日在東京歌舞伎町經營精神科診所的51歲男醫生伊沢純，因視診時非必要地用聽診器撫摸女病人的胸部和身體，並糾纏不休要求病人和他一起去酒店被捕。但他的罪行遠遠不止著一宗。2022年3月起當地警方在調查中揭發多種罪行，將他逮捕6次。當中涉嫌對同居的前女病人下藥、進行性虐待和暴力對待。更曾逼意識模糊的她只穿著内衣外出，令她崩潰割腕……

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根據《週刊文春》報導，2021年2月受害人A小姐爲了調整生活節奏而到疑犯伊沢純的精神科診所求醫，之後兩個月也會為處方安眠藥幾次到訪診所。到了4月份A小姐再次到訪診所時，疑犯伊沢邀請她共進晚餐。但因為當時疫情嚴重，A小姐便建議到伊沢的家叫外賣。當天他們發生了第一次性行爲，開始用LINE互相聯絡，發展成戀人關係。於是A小姐開始每個星期裏有2至3日到疑犯伊沢的家留宿。兩人每次見面也會發生性行爲，期間不作任何避孕措施，A小姐的避孕藥也被伊沢丟棄。疑犯伊沢更經常會說要與A小姐結婚、想要兩人的小孩，甚至已經改好未來孩子的名字。

A小姐與疑犯的合照 （《週刊文春》網站截圖）

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但時日過去，疑犯伊沢開始現出真面目。一次見面中A小姐表示自己不能留宿時，疑犯便在一杯飲品裏下藥給A小姐喝，令她瞬間昏昏沉沉。A小姐的一位朋友因發現聯絡不到她，到訪伊沢的家時就發現全裸、反白眼昏迷的A小姐。朋友將她帶走後，疑犯伊沢卻不斷打電話轟炸A小姐，令她自責返回疑犯的家。此後疑犯多番在A小姐的飲品和食物中下藥，令她長期處於醉酒一般的狀態，神志不清；期間還會趁機性侵犯她。

（《週刊文春》網站截圖）

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A小姐在《週刊文春》的訪問中講到伊沢每天都會服用有助性功能的藥物與她進行性行爲，期間多次施以暴力、謾罵，一起洗澡時更會將她的頭按進浴缸的水中。與疑犯同居期間A小姐一直傷痕累累，精神和身體上都受到虐待，但因長期被藥物洗腦、情緒操縱，她一直都沒有提告他。

2022年2月23日，疑犯伊沢在街上逼A小姐脫掉衣服只穿内衣在某停車場撿垃圾後跑離現場，令她陷入驚恐狀態用手袋裏的刀片不斷割手，被行人發現送院。但從手術醒來後A小姐依然選擇返回疑犯的家。數日後她在與男性朋友通電話期間忽然被暴怒的疑犯拳打腳踢、從後勒頸，鄰居聽到爭吵聲報警將她送院。經過這次瀕死的經歷，A小姐才終於醒覺並報警起訴疑犯伊沢。

（YouTube：@日テレNEWS）

雖然疑犯伊沢已經被捕，A小姐依然被過份服用藥物的後遺症困擾。除此之外，這次事件亦影響到她的家人。她的20歲妹妹因為A小姐與疑犯伊沢的關係而非常擔心，承受不住壓力最終自殺身亡。《週刊文春》報導指出疑犯伊沢歷年來已經多次因猥瑣罪、傷人罪和違反醫療規定等罪名被捕入獄，令不少日本網民質疑到底為甚麽有多次前科的人還可以開診所，繼續傷害人。

疑犯被捕後將近一年，東京地方法院今年2月27日終因伊沢對另外一名女性的誹謗罪及對A小姐的傷害罪，宣布判刑2年又4個月。雖然除了A小姐之外伊沢亦涉嫌另外數宗性罪行指控，但因缺乏客觀證據，最終只按有確實證據的部份定罪。消息曝光後大量日本網民批評當局宣判的刑期太短遠遠不足補償女性們所受的傷害。並勒令政府應儘快剝奪他的醫生執照，並更改規例將「釘牌」的條件改得更嚴格，以免再有衣冠禽獸利用醫生身份犯罪。

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