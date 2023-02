美瑾霍絲轟MGK出軌後怒刪合照及IG　熱戀時曾互相飲血沉迷性虐戀

現年36歲的性感女神美瑾霍絲(Megan Fox)因拍攝電影而搭上年紀比自己小4年的男歌手Machine Gun Kelly(MGK),隨即而跟前夫離婚,並於去年1月宣布訂婚。兩人經常高調曬恩愛,更自爆喜歡性虐戀兼互相飲血,可惜日前竟爆出男方疑似出軌,令美瑾出Post指被欺騙,並怒刪兩人合照及IG。

美瑾霍絲承認與未婚夫MGK互相飲血 沉迷神秘儀式及BDSM性虐戀?

Megan Fox因拍攝電影而搭上MGK,最後與丈夫Brian Austin Green離婚。(IG/@meganfox)

美瑾霍絲與MGK訂婚1年後驚傳分手讓大批網民感驚訝,因兩人日前才結伴出席格林美頒獎典禮,但美瑾日前卻突然清空兩人所有的合照,並發文引用Beyoncé在2016年疑似指控老公Jay-Z出軌的歌曲《Pray You Catch Me》的歌詞「You can taste the dishonesty it's all over your breath(可以在你的呼吸感受到不忠)」及燒掉信件的照片來宣洩不滿。

美瑾霍絲轟MGK出軌後怒刪合照及IG。(IG/@meganfox)

美瑾上載了燒掉信件的照片來宣洩不滿。(IG/@meganfox)

有密切留意兩人IG動向的網民表示,美瑾於去年5月開始甚少上載兩人的合照,更曾公開抱怨如果跟男性交談,MGK都會生氣,早前更有傳媒拍得兩人出入婚姻輔導場所。在美瑾怒刪IG前,她幾乎取消追蹤所有人,只剩下Timothée Chalamet、Harry Styles及MGK的死對頭Eminem。

