蔡英文晤麥卡錫　外交部指責美國不斷虛化掏空一個中國原則

台灣總統蔡英文美西時間4月5日與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，中國外交部發言人6日對此堅決反對，強烈譴責。



蔡英文美西時間4月5日上午10時（香港時間4月6日上午1時）在錫米谷（Simi Valley）列根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與麥卡錫會晤。

根據新華社，中國外交部發言人6日發表談話，稱美方不顧中方嚴正交涉和反復警示，執意允許蔡英文過境美國，還有美國政府第3號人物麥卡錫與蔡英文高調會見，實質是美台相互勾連，以「過境」為幌子縱容「台獨」分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係。

發言人指，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。

中方稱，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建立和發展外交關係的前提和基礎，美方在中美三個聯合公報中明確承諾僅與台保持非官方關係，但長期以來，美方頑固奉行「以台制華」戰略，違背所作承諾，在同台官方往來、對台軍售和軍事勾連、助台拓展「國際空間」等方面持續越線挑釁，不斷虛化掏空一個中國原則。

發言人又說，蔡英文就任以來，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，在島內放任、支持、推動各種「台獨」分裂言行，變換名目推進「漸進台獨」，致使兩岸關係陷入嚴重困難，針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。