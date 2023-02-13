劉學州遭斥棄養育之恩終以死證清白　收養家庭：網暴者至今未道歉

2021年12月，河北邢台17歲少年劉學州吞藥自殺身亡，其在遺書控訴被親生父母賣掉、遭遇校園霸凌等悲慘經歷，又提到後來尋親成功卻遭二度遺棄，甚至因被親生父母誣指他要求買樓而遭遇網上暴力。

劉學州的收養家庭舅媽柴女士早前起訴兩名網絡大V網暴劉學州，該案今日（13日）正式開庭。柴女士稱，劉學州以自殺證明清白，但網暴者至今沒有道歉。



柴女士接受《封面新聞》採訪時稱，出事前，劉學州曾向她透露自己遭遇網暴，「我當時不明白什麼是網暴。直到後來我遭遇到一樣的情況，才知道他承受了什麼樣的壓力。我要為他求一個公平」。

她事後查閱劉學州的社交帳號信息，與遺書內容比對發現，從2022年1月17日生母在採訪中對他指責後，大量網友向劉學州發送了侮辱性、攻擊性的信息，還有眾多網友、自媒體發布類似內容。

其中，網絡大V「真話哥」和「暖心姐姐」是最活躍的帳號之一，「他們發布視頻，興致勃勃揣測、污衊劉學州動機，指責他不懂感恩、心機深、白眼狼，甚至挑釁一樣到劉學州帳號下留言」。

「真話哥」聲稱劉學州拋棄養育之恩。（封面新聞）

以「真話哥」為例，在網傳影片中，他聲稱劉學州拋棄養育之恩執意尋親，是嫌棄養育他的家庭沒有能力購房；找到親生父母就要求買房是無度索取；劉學州拋棄養父母家的爺爺奶奶、姥爺姥姥，四位老人中年喪子喪女後，老年被養孫拋棄孤苦無依。

柴女士已委託律師對多個類似帳號取證，由於前述兩個帳號粉絲量大，發布的內容傳播廣，此次將他們作為首批起訴對象，「其他一批活躍的網暴者，後續會繼續起訴」。目前，前述兩個帳號遭到大批網民投訴後，已被平台封鎖帳號。

柴女士稱，劉學州曾向她透露自己遭遇網暴，「我當時不知道網暴是什麼意思，以為就是有人罵他。讓他不要理會就行」。

新浪微博的數據顯示，1月17日起，劉學州收到的私信量急劇攀升，次日達到最高點。微博一共清理290條被舉報投訴內容，暫停了1000多名用戶的私信功能。劉學州曾在遺書中表示，每天被大量小號謾罵攻擊，實在承受不了這樣的壓力。

柴女士與代理律師周兆成（左）。（微博＠劉學州舅媽本人）

2022年10月，柴女士的丈夫做空調裝卸工作時從6樓墮下，高額手術費讓她束手無策。她在網上發起求助時，遭大批網友攻擊「蹭流量」、「吃人血饅頭」、「你把劉學州害死了」。

此時，柴女士才切身體會到劉學州生前遭遇的壓力，「那些人像蝗蟲一樣，鋪天蓋地來，出了事又全部退散，甚至連當初謾罵的內容都刪除了，像沒來過一樣」。

柴女士的代理律師周兆成介紹，目前已在網上提取了2000多條針對劉學州的網暴言論，劉學州養父母方沒有提起經濟訴求，只希望網上造謠吸引流量的人付出法律代價，希望類似悲劇不要再發生。