台灣5.1派消費金　自由行、跟團至少獲5000台幣　住宿購物都用得

為吸引旅客赴台旅遊，帶動經濟，自5月1日起，台灣將向自由行旅客派發5000元（新台幣，下同，折合港幣約1300元）消費金；旅行社帶團到台，每團可獲獎助5000元至5萬元（折合港幣約1300元至12880元）。



3月27日，台灣行政院舉行「溫暖及時─疫後特別預算啟動記者會」。台灣交通部宣布將於5月起，向自由行旅客派發5000元（折合港幣約1300元），合共送出50萬份。

旅行社帶團到台灣旅行，每團按照人數及訪台日數，分別可獲5000元至50000元（折合港幣約1300元至12880元）消費金資助，合共資助9萬團。

台北市。（視覺中國）

台灣消費金不會一次過發放，會搭配不同方式派發，例如採取二人同行買一送一、大抽獎等方式，使用範圍包括旅遊、餐飲、購物等，限用於住宿優惠、悠遊卡等消費，同時設有使用期限，確保旅客在台消費。

除了消費金，台灣亦推出觀光景點公共運輸接駁優惠。5月起，旅客持電子票證（如悠遊卡、一卡通等）乘搭「台灣好行」包含的公共交通工具，可享半價優惠。

「台灣好行」包括全台多條巴士路線，旅客乘坐可獲半價優惠。（台灣好行官網）

7月起，「台灣觀巴」買一送一，旅客持悠遊卡、一卡通等乘搭「台灣觀巴」，可享2人同行1人免費優惠。

今年2月20日起，台灣恢復港澳人士入境台灣自由行，包括恢復網上入台證申請，以及取消旅遊團專案方式入境台灣等。

符合資格者，可以網簽（港澳居民網路申請臨時停留許可）方式申請赴台，或事先至內政部移民署「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）申請入出境證。