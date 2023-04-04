韓國美少女赴台灣讀書3年變網紅　揭不回國真正理由：1天也不行

撰文：聯合新聞網
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不少人從小就開始補習，不論英文、數學或是一些才藝，從小補到大讓許多學子壓力爆煲，但外國就一定比較輕鬆嗎？

一名韓國正妹為了逃離補習的惡夢，離鄉背井去台灣讀書，沒想到竟因此愛上這塊土地，未來也想繼續留在台灣發展。

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《不要鬧工作室》2日在YouTube上傳最新影片，來自韓國的美女May表示，自己每天都要從早上7點補習到晚上11點才能回家，而且星期一上到星期六，星期天雖然不用補習，但還是得上教會。她說在韓國補習是很正常的，自己就從小學開始補數學和英文，一直補到高中。

May說因為爸爸以前是軍人，所以她高中畢業後就想去唸軍校，但卻沒考上。為了重考，她一星期有六天都在補習班唸書，還因此睡不飽，甚至壓力大到流鼻血，就這樣過了一年，這段期間也讓May想逃去其他地方，連一天都不想留在韓國生活。

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後來May再挑戰軍校考試，也成功通過第一階段，但第二階段卻不想考了，因為那時有個好朋友告訴她在台灣讀書很開心，May完全無法想像唸書怎麼會開心，再加上父母對她非常嚴格，有門禁也無法交男友，生活很不自由，因此萌生想去台灣的念頭。

爸爸對她的決定很支持，但媽媽卻非常擔心，怕May一個人在台灣會危險，但她還是堅持要來，「我覺得人生不一定只有一條路可以選」。

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如今May在台讀書也已經三年了，她覺得台灣上課氣氛很輕鬆，師生的距離比較近，在韓國上課遲到或吃東西會被罵很慘。

May說如果可以的話，未來想在台灣發展，「人生不一定要隨波逐流，找到適合自己的環境最重要」。

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