赴台高峰已過？港生赴台讀書少了近千人　赴大陸升學創新高

因香港爆發反修例示威和疫情因素等影響，港生赴台就學人數2021年創下歷史高峰，達到3,110人。不過隨著港人移民台灣熱度降低及港府限制台灣招生資訊進入香港校園，2022年港生來台升大學比前一年（2021年）減少將近千人，僅有2149人。



港生赴台人數減少的同時，赴大陸人數卻創新高。數據顯示，2022年港生實際赴大陸升學人數超過7000人，是赴台港生人數的2倍多。



台媒報道，升學輔導資訊平台《大學問》網站日前公布數據，2012至2022年港生赴大陸升學的人數及比例，呈穩定成長，光以最主要的DSE中學文憑試申請管道來看，已經有將近一成香港中學生選擇赴大陸升學。但港生來台升學人數，卻呈現不穩定起伏的現象。

港生赴台升學人數下降。（胡家欣攝）

《大學問》網站執行長魏佳卉指出，2014年香港雨傘運動前後，因為社會局勢不穩，加深港人外移，2014至2016年，每年香港學生來台升學人數突破2000人；但2017至2019年又回跌到2000人以下，2019年僅1452人。

魏佳卉分析，「受到反送中及新冠疫情影響，2020至2021年港生來台就學人數攀升，2021年創下3110人歷史新高。」他指出，2022年台灣對港招生因為香港移民台灣熱度降低，加上港府對於台灣招生資訊進入香港中學校園諸多限制，因此港生來台升大學僅有2149人，減少近一千人。

港生赴大陸升學方面，則共計有1萬3190名考生報名，其中以該年度DSE成績報名的考生4890人，人數創近十年歷史新高，報名人數占DSE考生人數9.8％，代表平均10名DSE考生就有1人準備赴大陸唸書。

香港遵理國際教育2月18日在珠海北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院內舉行DSE文憑試模擬試，有約150名學生應考，屬內地首場。（倪清江攝）

魏佳卉指出，香港學生選擇赴大陸升學，除管道多元，報考學校逐年增加外，且多為大陸985、211及雙一流的大學院校，2023年可報考學校已達132所，加上大陸對於香港人釋出學費、社會福利等諸多誘因，促使香港學生到大陸升學人數逐年增加。

台灣招生面臨陸生清零、港生減少

台媒《聯合報》報道，台灣大學正面臨少子化的問題，學校寄望招募境外生，但受兩岸情勢影響，過去曾佔境外生1/4的陸生2023年將迎來清零，港生招生亦可能迎來下坡。

《聯合報》採訪僑外生在台校友聯誼籌備會創會會長李三財。他表示，2021年港生來台現象形同社會不穩下的外溢現象，當年教育、商業移民等均增，但隨時事緩和，又台灣移民政策緊縮影響留學動機，如同亞洲學生赴美多是想拿綠卡，「當門檻變高，自然選擇到其他國家」，他評估港生來台高點已過。

李三財也指出，但近年部分香港企業已轉為中資，且大陸名校屢在粵港澳大灣區設置分校，想有更好發展的學生便會去讀北大等名校，獲得更多栽培也更好投入大陸商業市場。