2024台灣大選｜郭台銘：有自信讓台灣擺脫中美之間選邊站

台灣2024年初舉行新一屆總統大選，民進黨已提名兼任黨主席的副總統賴清德出征，國民黨方面，徵召的人選據報可能會在5月底、6月初決定。目前，新北市長侯友宜被認為是大熱門，惟鴻海創辦人郭台銘亦爭取成為候選人。郭台銘周二（18日）表示，近期他的民調一直上升，相信黨主席朱立倫會公正的徵召民調最高的人。他又表示，有自信讓台灣擺脫中美之間選邊站，走出自己的路，也有自信開創台灣成為科技島等。



結束訪日行程的郭台銘上午召開「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會，被問到是否認為國民黨已有內定的總統人選，以及是否被「仙人跳」時，他表示，自己與朱立倫等人的溝通管道非常暢通，近期自己民調一直上升，相信朱會公正的徵召民調最高的人，因對方最想讓國民黨勝選。

郭台銘上午召開「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。（ETtoday）

郭之後被問到若獲得徵召，是否邀請侯友宜擔任副手，以及是否有與民眾黨主席柯文哲碰面談合作等。對此，郭表示是次大選對兩件事很有信心，包括對2024在野大聯盟能贏大選充滿信心，以及對朱立倫為大聯盟找出最強候選人充滿信心，在這兩大信心下，這些問題都很容易解決。而他與柯文哲是老朋友，他預祝對方美國之行順利成功，回來會找他聊聊，交換彼此美國行的心得。郭又讚柯非常有領袖魅力，具有8年北市府管理專長，他有很多地方可向對方學習。

另一方面，郭台銘表示，在3個方向上，他有自信能夠提供台灣未來最有價值的領導，一是台灣可以擺脫目前的錯覺，即以為只能在中美之間選邊站，被兩大國擺佈，但他看到的是「大談判時代」，如果有一個對的領導者，台灣就可以利用優勢，腳踏實地走出一條新中間、自己的路；二是台灣可以有尊嚴地變得更安全，安全與尊嚴並不對立，要尊嚴需要有實力，而經濟是尊嚴最好的基礎；三是台灣目前站在可以開創新「科技島」的門檻上，問題在於政治拖累了科技與經濟的發展，有了對的政治方向，這條路可以走得更寬更平。

他又請國民黨支持者和台灣社會給他30天的時間，期間他會將非常具體清楚的主張和公眾充分溝通，讓大家判斷他是否真的做了對的準備。