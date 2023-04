2024台灣大選｜稱打造第二次台灣經濟奇蹟　郭台銘：I can do it

台灣副總統賴清德日前已宣布代表執政民進黨競逐2024年總統大選,惟主要對手國民黨總統人選尚未出爐,除了大熱門新北市長侯友宜外,鴻海創辦人郭台銘亦爭取提名。近日,郭台銘赴日本展開「科技經濟開拓之旅」,並與自民黨重量級人物、眾議院議員萩生田光一會面。郭表示,自己的心願是打造第二次台灣經濟奇蹟,「Trust me, I can do it(相信我,我做得到)」。



郭台銘表示,與萩生田光一的會面非常愉快,收穫滿滿,雙方聊到日本嚴重的少子化和高齡化社會問題。萩生田光一表示,自民黨以嚴肅的態度面對少子化危機,近期完成一項重要的組織改造,將有關兒童政策的局處重新整併,新設直接隸屬首相的「兒童家庭廳」。

郭台銘則表示,不管是高齡化或少子化,都是需要長期奮戰的議題,就所有政策而言,最重要的是要有足夠的財源。而相對而言,台灣執政者在處理相關危機時,唯一的辦法就是「給錢補助」,這種短視近利的做法不但無法解決問題,還會令問題惡化。改變現況、增加人民收入,才是唯一的解方。

郭台銘強調,在企業,時時檢視競爭力是必要的功課,同樣,政府必須檢視每一項政策,不斷調整細節,讓農漁業、製造業、科技業、觀光業、服務業、文化藝術產業從困境中重新站起,打造第二次台灣經濟奇蹟,而這正是他的心願,「使百業興旺、萬民幸福,這個任務就交給郭台銘!」

近日,郭台銘赴日本展開「科技經濟開拓之旅」,除了萩生田光一,還與前首相麻生太郎(右)會面。(郭台銘辦公室)

另一方面,郭台銘亦有與日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面,期間強調此刻要努力化解美中對抗,而台灣有化解對抗條件,就欠具備國際高度、和平理念的政治領袖,將用行動表達理念,守護台灣,「我說得到做得到,絕不畏縮」

郭台銘又指,麻生太郎相當認同他日前訪美時,與科技領袖、醫學專家商討如何合作,將台灣打造成科技島的定位,且同意台日要設法加深合作,才能持續推動雙方的經濟發展。

此外,郭提到,對於近期台海衝突不斷升高,日本眾議院的議員們都相當憂心,因一但發生戰爭,不只雙方要付出難以承擔的代價,鄰近國家也會受到巨大損失。

國民黨總統人選將透過徵召方式產生,日前,國民黨智庫執行長柯志恩透露總統徵召人選會在5月底,最晚6月中旬產生;秘書長黃健庭則提及在提名步驟上,第一階段要先整合黨內,而現在黨內態勢明顯,就是侯友宜。上述言論被解讀國民黨已確定總統人選,但他隨即澄清,後續還要進行泛藍及非綠陣營的整合。國民黨主席朱立倫周六亦表示,會持續與郭台銘保持聯繫,目標就是團結,爭取勝選。