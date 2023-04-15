2024台灣大選｜稱打造第二次台灣經濟奇蹟　郭台銘：I can do it

台灣副總統賴清德日前已宣布代表執政民進黨競逐2024年總統大選，惟主要對手國民黨總統人選尚未出爐，除了大熱門新北市長侯友宜外，鴻海創辦人郭台銘亦爭取提名。近日，郭台銘赴日本展開「科技經濟開拓之旅」，並與自民黨重量級人物、眾議院議員萩生田光一會面。郭表示，自己的心願是打造第二次台灣經濟奇蹟，「Trust me, I can do it（相信我，我做得到）」。



郭台銘表示，與萩生田光一的會面非常愉快，收穫滿滿，雙方聊到日本嚴重的少子化和高齡化社會問題。萩生田光一表示，自民黨以嚴肅的態度面對少子化危機，近期完成一項重要的組織改造，將有關兒童政策的局處重新整併，新設直接隸屬首相的「兒童家庭廳」。

郭台銘則表示，不管是高齡化或少子化，都是需要長期奮戰的議題，就所有政策而言，最重要的是要有足夠的財源。而相對而言，台灣執政者在處理相關危機時，唯一的辦法就是「給錢補助」，這種短視近利的做法不但無法解決問題，還會令問題惡化。改變現況、增加人民收入，才是唯一的解方。

郭台銘強調，在企業，時時檢視競爭力是必要的功課，同樣，政府必須檢視每一項政策，不斷調整細節，讓農漁業、製造業、科技業、觀光業、服務業、文化藝術產業從困境中重新站起，打造第二次台灣經濟奇蹟，而這正是他的心願，「使百業興旺、萬民幸福，這個任務就交給郭台銘！」

近日，郭台銘赴日本展開「科技經濟開拓之旅」，除了萩生田光一，還與前首相麻生太郎（右）會面。（郭台銘辦公室）

另一方面，郭台銘亦有與日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面，期間強調此刻要努力化解美中對抗，而台灣有化解對抗條件，就欠具備國際高度、和平理念的政治領袖，將用行動表達理念，守護台灣，「我說得到做得到，絕不畏縮」

郭台銘又指，麻生太郎相當認同他日前訪美時，與科技領袖、醫學專家商討如何合作，將台灣打造成科技島的定位，且同意台日要設法加深合作，才能持續推動雙方的經濟發展。

此外，郭提到，對於近期台海衝突不斷升高，日本眾議院的議員們都相當憂心，因一但發生戰爭，不只雙方要付出難以承擔的代價，鄰近國家也會受到巨大損失。

國民黨總統人選將透過徵召方式產生，日前，國民黨智庫執行長柯志恩透露總統徵召人選會在5月底，最晚6月中旬產生；秘書長黃健庭則提及在提名步驟上，第一階段要先整合黨內，而現在黨內態勢明顯，就是侯友宜。上述言論被解讀國民黨已確定總統人選，但他隨即澄清，後續還要進行泛藍及非綠陣營的整合。國民黨主席朱立倫周六亦表示，會持續與郭台銘保持聯繫，目標就是團結，爭取勝選。