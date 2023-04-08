拋出選台灣總統震撼彈　郭台銘還有戲嗎？

當台灣總統心未死的郭台銘，終於丟出震撼彈。這位鴻海集團創辦人提前兩天，在4月5日從美國返回台灣後，第一時間就在機場飯店舉辦「台灣需要一個很棒的CEO」的記者會。



記者會名稱說明一切。身家達74億美元的郭董自認，台灣需要一個像他這樣的CEO當總統。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



鴻海集團創辦人郭台銘。（Facebook@郭台銘）

他宣布全力爭取國民黨的提名，參選2024年台灣總統選舉，還罕見地放軟身段，在記者會上鞠躬八秒，稱自己四年前退出國民黨是「年輕氣盛、一時衝動」。

事實上，73歲的郭台銘有意參選的消息近幾個月已陸續傳開。他在2月間拜會國民黨的立法院前院長王金平，3月底又跟國民黨主席朱立倫見面。台媒還報道稱，郭台銘延續四年前的做法，把是否參選的問題交由神明決定，媽祖和關聖帝君給的答案都是同意。

神明同意是一回事，國民黨是否願意為已經退黨的郭台銘再看方便之門，又是另一回事。資深媒體人趙少康曾稱，國民黨內一些人對他「要來就來，要走就走」的行徑仍十分不滿。

國民黨這次決定以徵召方式提名總統候選人，而非黨內初選，以避免四年前初選亂象的歷史重演。候選人的民調和呼聲，成了徵召與否的重要指標。國民黨籍新北市市長侯友宜近個月來雖然民調直直落，仍是「藍營最強母雞」。

新北市長侯友宜1月1日出席新北市元旦升旗典禮，並在致詞中罕見多次提到國際議題，強調台灣必須團結凝聚所有力量，在全球化扮演關鍵性角色，「我們絕對不是強國的棋子」。（Facebook／侯友宜）

在郭台銘表態之後，侯友宜不溫不火地回應，自己這一生最重要的是守護中華民國、愛台灣人民，讓大家平安，並強調這是他不變的初心。

民進黨已定於一尊，確定由黨主席賴清德參選2024總統大選。美麗島電子報董事長吳子嘉在《董事長開講》節目中公佈最新一份的2024總統大選民調，若2024總統大選呈現一對一單挑的局面，賴清德有48.1%的支持度、侯友宜則為38.3%；若藍營由郭台銘出戰，賴清德微幅上升至50.1%、郭台銘僅33.2%。

若是三角戰，賴清德獲41.4%、侯友宜降至29%、柯文哲拿到鐵盤17.6%；若將藍營三角戰人選換成郭台銘，賴清德則上升至42.8%、郭台銘僅拿到20.5%、柯文哲上升至20.3%。

不管是一對一，還是三角戰，郭台銘的民調都不如侯友宜。雖然他為台灣民眾打得上BNT冠病疫苗出過力，但功勞沒有反映在民調上。

郭台銘的葫蘆裡賣什麼藥？他是掌握對自己有利的另一份民調？還是想借此逼迫侯友宜盡速表態？更關鍵的是，他的最新表態以及接下來的動作會起到什麼推波助瀾的作用？是團結還是分裂國民黨和藍營？

2018年，郭台銘（右）與特朗普（中）共同出席鴻海在美國建廠的動土儀式。（美聯社）

郭台銘在記者會上說了幾個重點。

一、強調自己是擁有多方關係的國際企業人，要解決傳統政治人物不能解決的危機，這包括經濟問題和地緣政治問題，意即隨時可能爆發戰爭的風險。

二、台灣避戰要做兩件事，一是化解美國與中國大陸的對抗，二是不能讓民進黨執政。

三、如獲國民黨提名，會團結所有非綠陣營，如果最後國民黨徵召新北市長侯友宜，他也會全力支持。

作為執行力很強的企業家，郭台銘說要解決經濟問題，這一點或許具說服力，但能否解決地緣政治問題仍是問號。

至於為了避戰而須化解美國與中國大陸的對抗，這恐怕不在郭董或任何台灣總統的掌控中。台灣肯定要吞下美中對抗的苦果，但台灣不具備主動化解美中對抗的能力。美中對抗已成既定事實，差別只在於繼續惡化或畫下止損點。

郭台銘把「避戰」與「不能讓民進黨執政」劃等號，基本沿用藍營政治人物的策略。這對藍營選民肯定有吸引力，能否爭得中間或淺綠選民的票，則有待觀察。

他談話中較有意思的段落是，若獲提名，將團結所有非綠陣營，若侯友宜獲徵召，他也將全力支持。

言下之意，他若獲得國民黨提名，將爭取非綠營大咖、民眾黨主席柯文哲在內的支持。

2020年台灣上屆總統大選，鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲結盟參選的傳聞就不斷。(資料圖片)

藍白合或團結非綠陣營，是藍白支持者普遍的願望，因為藍白合都未必能贏民進黨，藍白不合就更難贏。根據前述美麗島電子報的民調，一旦出現三角戰，唯有將藍白候選人的支持度加起來，才可能贏過民進黨，或者將雙方的差距縮小。藍白合不合的關鍵在於，基本盤比較大的國民黨有沒有足夠的智慧和格局去整合民眾黨及其他非綠陣營。

郭台銘雄心勃勃地說，若獲提名，將團結所有非綠陣營，這相當符合他梟雄性格的特質，自認有能力當「非綠陣營共主」，也避免總統大選出現三角戰，讓民進黨漁翁得利。

不過，郭台銘的「非綠陣營共主」夢仍面臨諸多障礙。

他四年前在黨內初選敗給韓國瑜之後，國民黨榮譽黨主席連戰、吳伯雄、前總統馬英九等31人聯名登報，呼籲郭韓兩人團結合作。郭台銘之後發表退黨聲明，並怒斥國民黨高層「迂腐守舊」，「把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前」。

2020年國民黨籍的韓國瑜參選台灣總統，敗給民進黨籍的蔡英文。（資料圖片）

據台媒報導，根據國民黨相關規定，自願退黨者未滿四年不得申請恢復黨籍。郭台銘2019年9月退黨，他得等到今年9月才具備參選資格。黨主席朱立倫如果要為郭台銘開方便之門或修改遊戲規則，恐怕引起黨內不滿，對郭台銘也不利。

商人無祖國，這恐怕還是郭台銘最大的罩門。

好些分析均指出，如果只是單純的企業家，郭台銘遊走兩岸或美台之間遊刃有餘，因為企業家不衝擊或挑戰國安、主權等敏感政治議題。一旦問鼎總統寶座，選民必將質疑他在大陸的商業利益是否導致他有「賣台」的嫌疑。

郭台銘更能發揮的角色是，幫國民黨候選人贏得大選，在藍營執政之後取代張忠謀，代表台灣出席APEC，成為國民黨器重的企業界大佬。

因此，郭台銘表明如果侯友宜獲徵召，他將全力支持，這一點對國民黨尤為重要。如果說話算話，他這一表態至少消除了國民黨對「郭柯配」的疑慮，也避免國民黨內部出現更多徵召人選的紛擾。

成功不必在我，這相信是藍營最希望郭台銘有的精神追求。