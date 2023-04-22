有片｜閨蜜為財下毒手　夜場女慘遭「整鍋熱湯潑臉」重傷急救

台灣台中市西屯區一間卡拉OK包廂21日發生一起震驚社會的暴力事件，一名在夜總會工作的29歲孫姓女子因與26歲陳姓女子有2萬元（新台幣．下同，約5100港元）債務糾紛，衍生肢體衝突，遭陳女與趙男等人扯髮、踹頭甚至持滾燙熱湯潑臉。殘忍的潑湯影片在網絡上瘋傳，引起輿論撻伐。



潑熱湯的影片曝光後，引起台灣輿論震驚、撻伐，有網民在臉書社團「爆廢公社」發文嘆「這麼漂亮希望早日康復⋯」貼文曝光後吸引大批網民熱議。

慘遭熱湯潑臉的孫女，臉、頸部嚴重燒燙傷，緊急送醫治療，因有大面積燒燙傷被送進加護病房，22日上午確認無生命危險、意識清楚，已轉送普通病房。據悉，陳、孫原本為好閨蜜，但因為佣金問題發生爭執，至於詳細的犯案動機，要等警方偵訊被害孫女後才能確認。

至於為何只欠新台幣2萬元，卻演變成在卡拉OK扭打？事後網絡瘋傳11張自稱拍攝影片者的完整私訊對話截圖，透露孫姓女子欠經紀費，然後卻一直在微信嗆她的朋友。該對話內容表示，被潑熱湯的孫女先動手打懷孕的陳女，拖人又打人的是陳女的哥哥，還講了一句「她（孫女）在微信嘴巴很秋（囂張）」，孫女在對話中不斷罵陳女『破麻』（婊子）並反問「我欠錢？妳要去告？還是打一打？」並嗆「沒有我們妳有飯局做？」陳女仍回覆「我們在針對妳沒回帳這個，今天是妳欠錢耶。」三字經髒話全部出籠，也是該事件的導火線。

網民翻出疑似遭潑熱當傷者的社群美照。（翻攝臉書「爆廢公社」）

不過網絡留言區引來一名疑似知情的圈內人留言寫道：「就被潑湯的（孫女）不回帳啊，欠兩萬代表不是一次兩次，而且在經紀圈大家都知道，經紀都說真的就是被潑湯的問題，但他們也覺得潑湯的很太過，然後被設局出去還先動手打潑湯的，才會有後續這些行為，上班的時候經紀就在跟別的經紀聊，後來朋友傳給我我就問我經紀，他沒有想講太多，但也有說是被潑湯的欠太誇張，可是他並不代表認同潑湯這行為是對的」。

截至目前，涉嫌動手的陳女、趙男、林男在警方詢問後，被依重傷害罪移送法辦。台中地檢署複訊，分別諭令陳女30萬元（約7.68萬港元）交保、趙男10萬元（約2.56萬港元）交保，林男則是5萬元（約1.28萬港元）交保。