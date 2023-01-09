美國抖音網紅媽媽為方便分辨雙胞胎　竟帶BB去紋身遭網民炮轟

一名美國媽媽網紅經常在網路上PO出育兒生活短片，不料卻陷入爭議。她影片中開玩笑說，因為她的兩個雙胞胎兒子五官長相實在太像，連她自己都快分不出來，想說乾脆帶寶寶們去紋身，這段言論引來眾多網友批評太危險，「糟糕的家長」、「清醒點吧」。結果她最後被紋身店「退貨」，說不收小孩客人。



據《每日郵報》報道，育有3名孩子的媽媽Jennifer在TikTok上擁有4.3萬粉絲追蹤，日前她在影片說想出了如何分辨雙胞胎兒子的絕妙辦法，就是為他們刺上不同紋身，於是她帶著兩個寶寶去了紋身店，結果被店家「退貨」，「那人說沒辦法，要年滿18歲或以上等等之類的。」影片後段則是她在孩子們的手上貼了不同的紋身貼紙。

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雖然也有少部分人支持她，但影片上傳不久就有大批網友湧入撻伐。底下留言提到，「你應該要能區分自己的小孩，即使他們長得一模一樣，清醒點吧」、「太可怕了，我不敢相信你帶着你的孩子去紋身店，糟糕的家長」。

即使是紋身貼紙也被網友批評是「一個危險的『備案』想法」、「這些東西含有太多有害化學物質，請不要用在孩子們身上」、「這也太低劣，紋身貼紙終究會被洗掉，這表示你對他們不夠關心，才會分不清他們誰是誰。」另外，也有其他人認為可以幫小孩穿戴不同的衣服、手環、耳環，或是塗指甲油等不同建議。

在受到廣大批評後，Jennifer似乎未受到太大影響，仍像往常一樣繼續PO影片，她在頻道最新一則影片中，照著某位網友的建議在孩子身上貼了紙條標籤，結果才剛貼上去一秒就掉下來，用實際測試來反酸網友建議根本不可行。

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