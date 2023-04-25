「兄弟之邦」是應有共同目標　賴清德：台海夠寬可容兩岸生存

台灣副總統、民進黨主席賴清德4月12日正式獲民進黨提名參選2024年總統大選後，近日就民主與兩岸關係論述有了新的說法。賴清德援引已故台總統府資政辜寬敏所提「兄弟之邦」的兩岸論述，稱「台海夠寬，可容台灣和中國生存」，並且提出施政願景，矢言推動民主團結、民主治理、民主和平等三大民主行動。



賴清德近日公開活動不斷，參加台灣制憲基金會4月23日舉辦「逆風蒼鷹 辜寬敏」紀念會時，追憶辜寬敏生前功績，提及辜寬敏提出「兄弟之邦」作為未來兩岸必須走的方向，「希望未來這個理想可以開花結果」。

賴清德表示，相信太平洋足夠大，可以容納美國和中國競爭，台灣海峽也足夠寬闊，可以容納台灣和中國在此生存發展，這是彼此應該有的共同目標。

喊出2024大選總目標，民進黨12日正式提名主席也是現任副總統賴清德，參選2024第16任總統，以Team Taiwan 挺台灣作為口號，宣告選戰正式起跑。（聯合報）

賴清德24日出席台灣智庫舉辦的「台灣國家願景系列論壇」時則表示，國際社會當前正面臨美中貿易科技戰、地緣政治變化、新冠疫情等影響，全球產業鏈正進行重組，各國紛紛重新布局。

「台灣位處西太平洋第一島鏈，除颱風、地震多，也直接面對威權中國的威脅」，賴清德說道。「台灣不僅是印太和平、民主價值以及產業科技安全等方面的重要角色；也是全球民主架構的重要價值夥伴。」

最後，賴清德現場期許能結合全台灣有志之士，共同推動「民主團結」、「民主治理」、「民主和平」三大民主行動，並推動國家發展願景，讓台灣能達到民主、和平、繁榮三大目標，推動台灣前進。