2024台灣大選｜賴清德已會AIT主席　朱立倫：藍營參選人也一定會

台灣2024年初舉行新一屆總統大選，民進黨總統參選人賴清德及另一熱門參選人、民眾黨主席柯文哲，近日分別會見美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）。最大在野黨國民黨方面，黨主席朱立倫周四（20日）亦會與羅森伯格會面。就未來國民黨是否也會安排總統參選人與羅森伯格會面，朱表示這是一定的。



朱立倫表示，自己與羅森伯格不是第一次見面，長期以來，AIT建構台灣跟美國的關係，國民黨跟美國關係非常密切，會就雙邊關心的所有議題交換意見。就未來國民黨是否也會安排總統參選人與羅森伯格會面，朱表示這是一定的，並稱AIT對於藍營重要的領導者，都有建構非常密切的聯繫關係，例如新北市長侯友宜就曾與AIT台北辦事處長孫曉雅、前任AIT主席莫健多次會面，相信未來羅森柏格也會跟國民黨最重要的相關人士見面。

國民黨總統人選將透過徵召方式產生，國民黨智庫執行長柯志恩曾透露總統徵召人選會在5月底，最晚6月中旬產生；秘書長黃健庭則提及在提名步驟上，第一階段要先整合黨內，而現在黨內態勢明顯，就是侯友宜。上述言論被解讀國民黨已確定總統人選，但他隨即澄清，後續還要進行泛藍及非綠陣營的整合。

周三（19日），賴清德會見羅森柏格時強調，台灣處在第一島鏈的關鍵位置，一定會堅守民主陣營，也希望能與熱愛和平的民主盟友共同合作，維護印太區域和平、穩定與繁榮。羅森柏格則表示，這是她在2017年後第一次到台灣，也是首次以AIT主席身分訪問，很榮幸能協助蔡英文總統在美國過境順利。她期待訪台期間與各部會、商界、公民社會及政治領袖見面，了解台灣方面的看法。

而在稍早的4月13日，柯文哲到AIT總部密會羅森伯格，會中提及兩岸現況、軍事等議題。柯文哲呼籲，除了國家安全相關的區域性組織之外，美國也應幫助台灣加入區域性經濟組織，防止台灣把同一個產業都壓在同一個籃子內。柯又在會中也表達了對中國大陸的態度，指兩岸關係絕對不是台灣海峽兩岸，是太平洋兩岸，在中美對抗的架構下，台灣要思考如何調整經濟結構的問題。