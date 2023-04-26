台官方證實：台灣與五眼聯盟有實際且即時性情報交流

五眼聯盟是由五個英語圈國家所組成的情報聯盟，周三（26日），台灣的國家安全局長蔡明彥在立法院答詢時證實，台灣目前與五眼聯盟有實際且即時性的情報交流。



國民黨立委陳以信質詢，國安局近年大幅更新電腦設備，與海外情報機構設備有相仿之處，尤其外界關心台美情報合作，而美國更是五眼聯盟情報機制的一環，國安局此次更新電腦設備，未來若要跟五眼聯盟合作，是否能夠接軌。蔡明彥答詢指出，除實體情報交流，情報合作也具即時性，如何建立網絡即時通報及聯繫機制，國安局因此編列預算更新裝備。

就國安局新設備能否對接五眼聯盟即時性情報，蔡明彥表示，會透過保密系統。至於現時台灣是否已與五眼聯盟實際交換情報，蔡答詢稱「有，即時性的」。

五眼聯盟是在英美協定下組成的國際情報分享團體，成員國為五個英語圈國家，即澳洲、加拿大、新西蘭、英國和美國。近年中美交惡，更是令該情報聯盟的知名度、關注度大增。2020年11月19日，時任中國外交部發言人趙立堅更曾對五眼聯盟國家的涉港聲明表示，「不管他們長五隻眼，還是十隻眼，只要膽敢損害中國主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎」。