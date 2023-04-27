2024台灣大選｜郭台銘：我掌權　陸軍機不會繞台

台灣2024年初舉行新一屆總統大選，國民黨將採徵召方式決定總統人選，鴻海創辦人郭台銘爭取成為候選人。周四（27日），郭台銘到台中的東海大學演講，期間談及兩岸關係。郭表示，中國大陸也要發展經濟，打台灣不是首要之務，而若由他來掌權，解放軍軍機不會繞台。他又呼籲，不要讓台灣變成彈藥庫，而是要變成科技島。



郭台銘以「用科技和世界做朋友」為題演講，之後開放學生提問，現場反應熱烈。就兩岸議題，郭台銘表示，大陸其實也要發展經濟，14億人口要吃飽飯、要穿暖、要有工作，這並不容易，有三分二的大學生畢業後沒工作，壓力很大。

郭台銘認為，大陸也不喜歡打仗，「台灣不要搞獨立，他們認為台灣屬於他們，就讓他們說，我們維持現狀，兩岸在模糊地帶」。他續指，相信他來掌權的話，解放軍軍機不會繞台。對大陸而言，打台灣不是首要之務，而台灣政客就是希望百姓「仇中、恨中」，這樣他們才能當選。而只要堅持不獨，堅持走科技人文技術導向，大家都能賺錢。

郭台銘（前排中）到東海大學演講，現場反應熱烈。（聯合報）

郭台銘主張有尊嚴的和平、對等談判，用不同思維來經營台灣，並再次呼籲不要讓台灣變成彈藥庫，而是要變成科技島。50年前，正是有前人種樹，才有今天台積電這一「護國神山」，讓台灣及全球經濟都享有科技成果，這就是後人乘涼，他對台灣的願景，就是和平、繁榮、清廉，讓台灣成為科技島。

民進黨已提名兼任黨主席的副總統賴清德出征，國民黨方面則將採徵召方式決定總統人選，惟仍未定案。對此，黨主席朱立倫周四表示，主要候選人皆已都準備好，會在合適的時間，進行提名，預計會在5月完成所有作業。

新北市長侯友宜被認為是代表國民黨參加2024年台灣總統大選的熱門人選，但郭台銘亦爭取成為候選人。對於是否擔心出現分裂狀況，朱立倫表示，國民黨一定會推出最強、最好的候選人，但單靠該黨的力量不夠，要團結所有泛藍與非綠的朋友，期間每一位都是自己人，大家要用面對自己人的態度，多說好話，以正面態度團結大家。他強調，幾星期後，大家都是一個團隊，不論是侯友宜、郭台銘，或是民眾黨主席柯文哲，都是最強戰隊。