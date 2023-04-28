侯友宜提「杯水論」：中華民國是杯、台灣是水　杯破水覆

被視為代表國民黨參選2024年台灣總統選舉有利角逐者的新北市長侯友宜發表最新兩岸關係說法，稱「中華民國為杯子，台灣為水，彼此是共生體，杯破水覆」，「兩岸一定要穩定」。



侯友宜27日在新北市議會接受總質詢，被市議員問及，「台灣有沒有敵人，對岸到底是不是我們的敵人」問題時，答稱「各界都期待世界和平，兩岸關係要穩定，區域才會和平」，同時侯友宜強調，國家安全遠超一切，「希望要清楚看到和平過程中，創造台灣、創造中華民國永續安定，才是該走的路」。

相對四月上旬，以「尊重九二共識精神」保守回應兩岸關係問題，侯友宜備詢時罕見針對台灣定位提出說法。侯友宜表示，「我們的國家叫中華民國，都在台澎金馬這塊土地成長茁壯」，中華民國就是「杯子」，台灣則是「水」，彼此是共生體，若無國家安全，杯破則水覆。「愛國家、愛人民，守護台灣人民是大家共同的心願。」

事實上，侯友宜的「杯水論」並非首創，台媒《聯合報》副總董事長黃年過去便曾提出「杯子理論」，提法同為「中華民國是杯，台灣是水；杯在水在，杯破水覆」。黃年過往以提出「一中大屋頂論」為台北政壇所知，其主張民進黨不能繞過中華民國搞台獨，北京也不能繞過中華民國吃掉台灣，「藍綠紅皆應維持中華民國」，朝「大屋頂中國」方向尋求解決方案。