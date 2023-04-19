2024台灣大選｜為參選鋪路？侯友宜訪新加坡：讓中華民國再次起飛

台灣2024年初舉行新一屆總統大選，民進黨已提名兼任黨主席的副總統賴清德出征，國民黨方面，徵召的人選據報可能會在5月底、6月初決定。被視為大熱門的新北市長侯友宜周三（19日）出訪新加坡，展開為期4天3夜的市政國際交流，被輿論認為是補強外交、為宣布參選鋪路。



今次是侯友宜連任後首度出訪，他將參訪包括南洋理工大學在內的公私部門，並就海外創業、人才培育等議題，與當地青年進行座談交流。在機場，侯友宜表示：「讓新北扮演好中華民國的關鍵角色，讓中華民國再次起飛，就從新北開始，繼續努力！」

侯又強調，雖然不是大國，但新加坡的外交實力展現就像大國有高度影響力，經濟產業也讓新加坡更有安全堡壘，在國際上的地位不可忽視，值得借鑑。被問及是否將發表台灣國際處境言論或兩岸論述時，他表示，台灣的國際情勢大家都很清楚，既有地緣政治關係，也要扮演台海區域穩定，這些穩定也攸關整個東亞地區甚至印太平洋整個連線上，都扮演關鍵位置，「我們都很清楚了解自己身處的位置上」。

朱立倫（左）祝侯友宜（右）出訪順利成功。（ETtoday）

下午，國民黨主席朱立倫在中常會致詞表示，侯友宜從新北出發，讓世界看到台灣，是非常好且重要的訪問，結果一定順利成功。他更表示，民進黨決心提名一個堅定台獨主張者、務實台獨工作者選總統，將是兩岸陷入戰爭風險的最危險舉動，反觀國民黨的「雙D戰略」（即Defense（國防）和Dialogue（對話））堅持兩岸可以穩定，彼此能夠對話交流，而不是惡意對抗。

國民黨總統人選將透過徵召方式產生，國民黨智庫執行長柯志恩曾透露總統徵召人選會在5月底，最晚6月中旬產生；秘書長黃健庭則提及在提名步驟上，第一階段要先整合黨內，而現在黨內態勢明顯，就是侯友宜。上述言論被解讀國民黨已確定總統人選，但他隨即澄清，後續還要進行泛藍及非綠陣營的整合。

而在日前，侯友宜回到母校嘉義高中參加校慶時，於台上致詞時提到「以民為天，為國盡忠，榮耀嘉中，守護中華民國，勇往直前，拾我其誰」，進一步加深外界對他將要參選的印象。