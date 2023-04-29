馬英九希臘論壇提「一中」　陸委會批與事實完全相悖　馬辦反擊

台灣前總統馬英九近日到希臘參與德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum），並在論壇對談時提到九二共識等問題，還批評總統蔡英文主張兩岸互不隸屬是違憲。周五（28日）晚，陸委會表示，馬英九對憲法作出個人解讀，並以此為藉口，在外國人面前批評現任總統，此一再度失態的舉措令人深感遺憾。周六（29日）行政院副院長鄭文燦亦表示，馬英九的做法是「失格」。而馬英九基金會執行長蕭旭岑則回應，陸委會惡意扭曲馬英九談話，顯然極不願意國際聽到馬的發聲。



馬英九在德爾菲論壇表示，九二共識是以「中華民國憲法」為基礎，憲法規定管理台灣地區人民和大陸地區人民的關係是以特別法定之，中華民國在台灣的憲法可以稱為「一中兩區」（One China two areas）憲法，而九二共識與中華民國的憲法密切相關。馬又指，蔡英文在過去三年中兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反了中華民國憲法第11條和《海峽兩岸人民關係法》第2條，蔡違背了2016年宣誓就職時做出的遵守憲法的承諾，至今沒有對此糾正和道歉。

對此，陸委會發出新聞稿表示，中共近年來持續以文攻武嚇等各種手段施壓台灣，企圖迫使台灣接受「一個中國原則」，一再地聲稱台灣必須接受中共統治，政府為了捍衛國家主權與民主自由體制，悍然拒絕中共的政治勒索，這是導致兩岸官方互動停止的基本原因。而馬英九不僅對兩岸爭議的原委作了與事實完全相悖的說明，更利用現場聽眾無法理解兩岸關係爭議的情況，順應中共的說詞，藉機批評現任總統，這是台灣民眾無法接受的事。

陸委會又提到，2015年11月，馬英九與中共總書記習近平在新加坡會面時，接受中共的施壓，同意在公開場合不能提出「一個中國，各自表述」的說法，「如今又有何立場重提馬習會對兩岸關係有任何的貢獻與價值？」陸委會進一步呼籲，在面對中共持續對台灣施壓、企圖強迫投降的情境下，更需要朝野團結一致，共同捍衛台灣的尊嚴與發展，並再度呼籲馬英九不應該一再地作出讓台灣人無法容忍的舉措。

馬英九批評蔡英文違憲。（馬英九辦公室）

另一方面，鄭文燦周六上午在台南市延平郡王祠主持「明延平王鄭成功來台362週年中樞祭典」前，亦就馬英九一事發表意見。他稱，兩岸互不隸屬既是事實，也是民意主流，馬英九在海外的主張非常不恰當，做法是失格了；作為前總統，他應該想辦法幫中華民國台灣加分。

至於蕭旭岑則透過新聞稿表示，維持兩岸關係穩定是公眾期望，只有回歸中華民國憲法，堅持兩岸不是兩國，才能堅定守護台灣；又指蔡政府無能，只會扯台灣人後腿，出賣台灣人利益。

蕭又指，馬英九在兩岸領導人會晤時，提出一中各表的九二共識，也公開表明不會表述到「兩個中國、一中一台或台灣獨立」，全文都還掛在陸委會網站上，但陸委會居然可以信口開河，捏造事實，質問這樣的陸委會是否還有存在的必要。蕭最後呼籲陸委會主委邱太三，既然透過新聞稿誤導公眾，公開否定「一中就是中華民國」，走向「互不隸屬的兩國論」，既然是兩國關係，陸委會已無功能應該解散，邱太三也該即刻辭職，不要再尸位素餐。