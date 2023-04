出席希臘論壇　馬英九：台灣不是烏克蘭，不希望台灣成第二個香港

台媒《聯合報》報道,台灣前總統馬英九到希臘參與德爾菲經濟論壇(Delphi Economic Forum),今馬英九在論壇對談時再提九二共識,更稱俄羅斯與烏克蘭不像台灣與中國大陸,因中華民國憲法將國家劃分為台灣地區和大陸地區,而「九二共識」可讓兩岸各自表述對於「一個中國」的含義,九二共識成為兩岸和平的護欄,但俄烏間則不存在此機制。



此外,在回答觀眾提問時,馬英九則指出,他不希望台灣成為第二個香港。馬英九指出,「任何人想要改變台灣現狀,手段都必須是和平與民主的,否則台灣人民將不會接受任何的改變。」



台灣前總統馬英九(圖右)到希臘參與德爾菲經濟論壇(Delphi Economic Forum),今在論壇對談活動中談及許多兩岸關係。(翻攝聯合報)

馬英九在德爾菲論壇表示,九二共識是以「中華民國憲法」為基礎,憲法規定管理台灣地區人民和大陸地區人民的關係是以特別法定之,中華民國在台灣的憲法可以稱為「一中兩區(「One China two areas」 Constitution)」憲法,而九二共識與中華民國的憲法密切相關。

馬英九也指出,蔡英文在過去三年中兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬,顯然違反了中華民國憲法第11條和《海峽兩岸人民關係法》第2條,蔡英文總統違背了在2016年宣誓就職時做出的遵守憲法的承諾,至今沒有對此糾正和道歉。

馬英九分析,兩岸要避免戰爭就要對話,但目前的執政黨民進黨,至今拒絕接受九二共識,如果不改變,「兩岸和平很難實現。」

蔡英文上任以來,兩岸關係緊張。(路透社)

馬英九稱,兩岸應推動更多的對話、合作與訪問,中國大陸也應該停止派出軍機台灣周邊空域活動。被問到美國應對台海採取何做法,馬英九則表示,他認為對華盛頓方面最好的方式,是鼓勵台灣與中國大陸展開和平的協商,以避免台海發生戰爭。

談到藍綠政黨,馬英九則表示,兩黨主要區別,就是民進黨對強烈反對台獨的中國大陸採取對抗策略,而國民黨則對中國大陸採取接觸政策,民進黨2024年總統參選人賴清德長期聲稱是「務實的台獨工作者」。

賴清德完成民進黨總統初選登記。(聯合報)

但馬英九認為,台灣獨立不是一個務實的政策,它沒有得到多數的臺灣人、美國的支持,而且遭到中國大陸的強烈反對。

馬英九出席希臘論壇 稱謂引發關注

馬英九於希臘時間4月26日中午出席第八屆德爾菲經濟論壇開幕式,論壇官網卻稱馬英九為「台北前總統」,雖然經反映後一度改為「台灣前總統」,但又被改成「前領導人」,引發外界關注。

馬英九則當面向應邀致詞的希臘總統薩克拉羅普盧(Katerina Sakellaropoulou)及論壇創辦人反映稱謂問題,希臘總統對此表示歉意,稱「we are sorry about this」,也表示會請主辦單位更正(correct)。

馬英九應邀於26日出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕式,但該官網25日再將馬英九頭銜改為「前台北領導人」。(圖取自德爾菲經濟論壇網頁def-viii.delphiforum.gr)

馬英九辦公室則指出,包括希臘總統與主辦單位,都稱呼馬為「Mr. President(總統先生)」。

馬英九辦公表示,肯定第一線外交人員的辛勞,遺憾蔡英文政府在馬前總統此次稱謂上採取雙重標準,馬前總統親自交涉,也表達將堅定站在民間立場上,為台灣發聲,讓國際知道台灣內部仍有多數人希望維持兩岸和平,堅決拒絕台灣變成第二個烏克蘭。