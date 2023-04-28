出席希臘論壇　馬英九：台灣不是烏克蘭，不希望台灣成第二個香港

台媒《聯合報》報道，台灣前總統馬英九到希臘參與德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)，今馬英九在論壇對談時再提九二共識，更稱俄羅斯與烏克蘭不像台灣與中國大陸，因中華民國憲法將國家劃分為台灣地區和大陸地區，而「九二共識」可讓兩岸各自表述對於「一個中國」的含義，九二共識成為兩岸和平的護欄，但俄烏間則不存在此機制。



此外，在回答觀眾提問時，馬英九則指出，他不希望台灣成為第二個香港。馬英九指出，「任何人想要改變台灣現狀，手段都必須是和平與民主的，否則台灣人民將不會接受任何的改變。」



台灣前總統馬英九（圖右）到希臘參與德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)，今在論壇對談活動中談及許多兩岸關係。（翻攝聯合報）

馬英九在德爾菲論壇表示，九二共識是以「中華民國憲法」為基礎，憲法規定管理台灣地區人民和大陸地區人民的關係是以特別法定之，中華民國在台灣的憲法可以稱為「一中兩區（「One China two areas」 Constitution）」憲法，而九二共識與中華民國的憲法密切相關。

馬英九也指出，蔡英文在過去三年中兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反了中華民國憲法第11條和《海峽兩岸人民關係法》第2條，蔡英文總統違背了在2016年宣誓就職時做出的遵守憲法的承諾，至今沒有對此糾正和道歉。

馬英九分析，兩岸要避免戰爭就要對話，但目前的執政黨民進黨，至今拒絕接受九二共識，如果不改變，「兩岸和平很難實現。」

蔡英文上任以來，兩岸關係緊張。（路透社）

馬英九稱，兩岸應推動更多的對話、合作與訪問，中國大陸也應該停止派出軍機台灣周邊空域活動。被問到美國應對台海採取何做法，馬英九則表示，他認為對華盛頓方面最好的方式，是鼓勵台灣與中國大陸展開和平的協商，以避免台海發生戰爭。

談到藍綠政黨，馬英九則表示，兩黨主要區別，就是民進黨對強烈反對台獨的中國大陸採取對抗策略，而國民黨則對中國大陸採取接觸政策，民進黨2024年總統參選人賴清德長期聲稱是「務實的台獨工作者」。

賴清德完成民進黨總統初選登記。（聯合報）

但馬英九認為，台灣獨立不是一個務實的政策，它沒有得到多數的臺灣人、美國的支持，而且遭到中國大陸的強烈反對。

馬英九出席希臘論壇 稱謂引發關注

馬英九於希臘時間4月26日中午出席第八屆德爾菲經濟論壇開幕式，論壇官網卻稱馬英九為「台北前總統」，雖然經反映後一度改為「台灣前總統」，但又被改成「前領導人」，引發外界關注。

馬英九則當面向應邀致詞的希臘總統薩克拉羅普盧（Katerina Sakellaropoulou）及論壇創辦人反映稱謂問題，希臘總統對此表示歉意，稱「we are sorry about this」，也表示會請主辦單位更正（correct）。

馬英九應邀於26日出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕式，但該官網25日再將馬英九頭銜改為「前台北領導人」。（圖取自德爾菲經濟論壇網頁def-viii.delphiforum.gr）

馬英九辦公室則指出，包括希臘總統與主辦單位，都稱呼馬為「Mr. President（總統先生）」。

馬英九辦公表示，肯定第一線外交人員的辛勞，遺憾蔡英文政府在馬前總統此次稱謂上採取雙重標準，馬前總統親自交涉，也表達將堅定站在民間立場上，為台灣發聲，讓國際知道台灣內部仍有多數人希望維持兩岸和平，堅決拒絕台灣變成第二個烏克蘭。