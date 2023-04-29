3女大生校園半裸曝「非二元性別」心境　校方：尊重身體自主權

位在台灣新北市的台北大學女學生在校園中裸露上身表達理念，驚動校方及社會，參與裸身行動的學生之一，在IG社群自曝，指自己是一名非二元性別者，「做這個表演是想要為自己的身體說話」，呼籲公眾認同並支持身體自主權。面對爭議，校方第一時間要求主辦單位停辦所有活動，後以「站在保護學生的立場處理，允第二天活動繼續進行」。



台北大學三峽校區28日、29日兩天有校內社團永續城邦社舉辦野餐市集及音樂節「春沐永續生活節」活動，28日下午17時許，有3名女同學帶畫筆、脫去身上衣服，互相彩繪非二元性別旗幟，呼籲各方可用性別平等和包容的眼光看待每個人，此舉驚動台北大學校方。

北大高層的Line群組28日流傳兩張照片，照片上出現數名年輕男女聚集在台北大學校本部草皮，畫面有3名女性赤裸上半身，下身僅著貼身衣物，並在身上畫上黑色、棕色等圖樣，寫上「洗碗」等訴求標語，另一張照片亦可見學生「上空」在草皮上，遠處有其他學生觀看。

台北大學3名女學生以裸露上身方式表達理念和訴求。（由當事人IG截圖）

學校高層見狀立即於群組中要求，「請主辦單位及相關單位速處理，會上媒體」。並表示要求停辦，另一高層則回應，「已緊急處理中」，由於現場還有社區居民，認為做法不妥聯繫轄區派出所。

參與裸身行動的學生之一，在事件引起媒體與社會關注後，在IG社群透露自己的想法，她指出，「自己是一名非二元性別者，意思是我不覺得自己是女生，也不是男生，做這個表演是想要為自己的身體說話，也就是呼籲大家認同並支持身體自主權」。

女學生寫下，「可以看一下她們身上寫的字，都是各種她們被罵過或是有看過別人被罵過的話，所以今天在這裡做這個表演，如果有人想罵她們，那就不用麻煩了，我們都幫你們罵完了」。

台北大學3位女同學以裸露上身方式表達訴求。（從當事人IG截圖）

校方事後表示，校內社團永續城邦社舉辦野餐市集及音樂節「春沐永續生活節」活動，3位女學生脫去身上衣服，互相彩繪非二元性別旗幟，以大聲公說出訴求，希望未來各方可用性別平等和包容的眼光看待每個人，校方獲知後，與學生社團負責人了解，學生主要訴求為青年永續話語權，以及自由和平權，想在開放且進步的大學校園中進行，展現氣候行動、夥伴關係、教育提倡、人權議題的綜合議題性活動。

學務處則說明，尊重學生永續發展、爭取身體自主權理念的表達，針對活動未事前報備，另依台北大學社團輔導辦法處理，並強調日後校內活動，也將要求須確實敘明活動流程和細節，但站在保護學生的立場處理，29日的活動會繼續進行。