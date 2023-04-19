倒斃醫院殘廁婦原是男兒身　性別障礙受歧視　鄰居：做女人開心咗

58歲女病人周日（16日）深夜往東區醫院急症室求醫，等候約12小時後至才獲安排見醫生，但一小時後已暈倒急症室無障礙廁所（簡稱殘廁），到發現她時已救不回。



死者生前居於筲箕灣阿公岩村寮屋區，據其鄰居表示，她叫「阿鍾」，本身是男兒身，疫情前曾做變性手術，曾聽說她因性別障礙在外面被歧視、甚至受欺負，「做女人佢開心咗、個人有自信咗。」



鄰居又說，「阿鍾」在新冠疫情期間曾染疫，身體狀況一度相當惡劣需要住院，其後陸續好轉，「今年佢都話幾好，身體好咗啲，佢自己都好開心，冇諗過最尾都埋咗單……真係估唔到。」



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「阿鍾」疫情前到威院進行變性手術

東區醫院死者鍾可宜家住筲箕灣阿公岩村寮屋區一個細單位，一直在該區生活，原與胞弟住村內同一單位，之後搬離至現址，與胞弟住所僅數十步距離，鄰居均喚她作「阿鍾」。她在東區醫院急症室「等到死」的不幸事件背後，原來另有一段另人心酸的故事。

租用她居所隔壁單位作工作室的張先生表示，業主是他的小學同學，業主與阿鍾則從小認識。他稱數年前阿鍾仍是男兒身，「當時佢好長頭髮、戴帽、紮好長辮」，疫情前曾向他透露要到威爾斯親王醫院進行大手術，故有一段時間未見，後來在業主口中得知阿鍾所說的大手術正是變性手術，完成手術歸來的阿鍾從此變成一名女性。

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阿鍾曾解釋變性原因：出面受歧視、欺負

張先生稱，阿鍾進行多次手術，據他了解現已完成全部變性手術，二人之間甚少提到她變性理由，「我唔敢問點解你會咁，我哋完全唔提」；但阿鍾偶爾亦會分享心聲，「聽佢講過在出面受歧視、欺負。」

做女人佢開心咗，個人有自信咗。 鄰居張先生

阿鍾疫情時確診 病情嚴重入院

醫管局披露，死者患有長期病，張先生稱未聽聞他身體有什麼不適，但疫情嚴重期間，村內不少居民都染疫，「佢（阿鍾）入過東區醫院，情況好差，入院冇乜好轉，醫生問要唔要試特別藥，佢話試，之後就好返。」

張先生憶述，阿鍾出院回家的情形，當時她坐的士回家，在胞弟的撐扶下，仍要扶住圍欄才走那短短的斜路，「當時仲好凍，我問佢有冇被，佢話冇，我出去幫佢買，佢細佬就幫佢買飯。」他形容阿鍾當時身體極為虛弱，「瞓係度起不到身」，會幫她弄喜歡的杯麵，再添些菜等等，後來才慢慢恢復。

▼4月18日 倒斃急症室殘廁女病人居阿公岩村寮屋區▼



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阿鍾生命最的一個周日早上：與鄰居傾偈 出門口淋菜

張先生又說，與阿鍾最後一次見面，正是周日（16日）早上。他指阿鍾今年喜歡上種菜，「我每朝返嚟做嘢，咁近都會同佢係窗口傾偈，嗰朝10點幾佢淋菜，淋完就關門。」他稱，再次聽到阿鍾消息，是周一下午4時許，遠在台灣的業主接到警方電話，業主再致電他，惟當時他人在金鐘，「我打佢細佬電話打唔通，就叫鄰居搵佢，佢細佬淨係話『我知喇』。」

原長髮及腰 年初剪短顯得較為精神

張先生指，阿鍾身體好轉、又轉化為女性後，人變得更開心，「着返啲裙，揸住餸袋，遠睇成個大嬸大媽咁，有女人嘅感覺。」今年初某日更剪去長髮，感覺較為精神，亦曾聽她說買了些首飾品，「佢本身頭髮長到腰，今年新年剪短咗，人精神咗啲，今年佢都話幾好，身體好咗啲，佢自己都好開心，冇諗過最尾都埋咗單。」

談及今次變故，張生先稱「真係估唔到」，認為是最不幸的事集中發生，「如果朝早11點（求診）會好啲，醫院有幾多人又唔知，早啲發現佢都會好啲。」

鄰居陳先生稱輪候12小時看醫生實屬誇張。（何瑞芬攝）

鄰居知道阿鍾喜歡穿裙

鄰居陳先生則表示，與阿鍾做了十年八年鄰居，平時會打打招呼，「佢成日都着裙」。他認為要輪候12小時才可看醫生，實屬誇張。另一鄰居邱先生則稱與阿鍾不熟，亦不知道她是變性人士，因阿鍾外表仍然較為男性，但喜愛穿女裝，又稱阿鍾不時會主動除去共用道路上的雜草。

阿鍾的事故揭示醫院盲點，促使醫院管理局推出五招補救，避免再發生同樣不幸事件。