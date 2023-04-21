美國眾議院通過法案　禁跨性別人士參加女性體育賽事

撰文：蕭通
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美國聯邦眾議院周四（4月20日）通過一項由共和黨提出法案，目的是要禁止變性婦女和女孩，參加女性體育比賽，當中包括校內比賽，被視為保守派的暫時勝利。

眾議院以219票對203票通過法案，但由於參議院是由民主黨控制，相信最終過關機會渺茫。 總統拜登（Joe Biden）已表明反對該法案，直指其具有歧視性，並矢言有需要時會予以否決。

儘管法案難望在參議院過關，但眾議院議長麥卡錫（ Kevin McCarthy ）仍希望以提高債務上限，以及增加聯邦政府撥款作為談判籌碼，能讓共和黨提案獲得通過。如果法案獲得通過，將會改變被稱為「第九條款」（Title IX） 的民權法內容，該條款於1972年頒布，禁止在接受聯邦資助的教育項目或活動中，進行任何基於性別的歧視。 其創建是為確保平等的參與機會，並為更多女性參與體育運動打開大門。

共和黨議員認為性別應基於個人出生時的生殖生物學和遺傳學。提出該法案的共和黨眾議員斯圖布（Greg Steube）覺得， 容許生物學上的男性在成為跨性別人士後參加女性賽事，並站上女性賽事的領獎台，是抹殺過去數十年為女性爭取的權利。

民主黨眾議員賈雅帕爾（Pramila Jayapal）則表示，她的女兒也是跨性別人士，此法案助長孩子之間的惡毒仇恨。白宮周一（17日）曾表示，該法案實際上將影響跨性別學生參加體育活動，即使是在小學階段。

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