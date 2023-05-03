機器人禦8萬解放軍攻台還不夠　郭台銘：遙控陸戰隊、建機械蛙人

近月積極爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘，繼「用機器人抵禦解放軍入侵」言論成功吸引話題之後，續拋建置海陸機械蛙人禦敵構想，再次引發台灣輿論熱烈討論。



郭台銘5月1日在一場座談會上，喊出要發展AI治國，並挹注機器人產業，「屆時即便解放軍侵台，要是對方上來8萬個兵，就能派8萬個機器人去對打」，遭台灣朝野大開嘲諷，揶揄「電影看太多」、「請荷里活來台灣科幻片」。

韓國三星研發的SGR-A1機器人已在韓朝非軍事區部署，擁有發射橡膠子彈能力。（網上圖片）

不畏懼流言蜚語的郭台銘，次日再於高雄眷村舉辦的「台銘與鄉親座談會」上，加碼補充其機器人大軍構想。郭台銘表示，他提出海軍陸戰隊隊員只要遙控就好，「把蛙人變成機械蛙人，然後用來登陸」，「美國已經做了幾十年，這些都是創新的科技」。

對於技術性實踐的問題，郭台銘也給出解方，自稱也參與過相關研究，認為機械蛙人創新科技可以設在高雄左營，但如果沒有電，則一切都是空談。

郭台銘近日強調，他有誠信，生意人不喜歡打仗，相信99.9%中國人、美國人都不想要打仗，戰爭與和平的選擇，他選擇和平。（Facebook@郭台銘）

對於近日橫掃台灣政治話題的「機器人防禦解放軍」一事，台灣網民紛在網上響應，但仍多認為天馬行空，例如「（機器人）雙足已經很困難了，郭台銘還要加個兩棲」、「先讓機器人能分辨誰是中國人再來講」。儘管看好者不多，但顯然四年後再度表態有志參選的郭台銘，今已十分懂得如何掌握流量密碼、帶動個人討論度。