都美竹舉報吳亦凡一戰成名　傳拍劇做女一　男主角還撞臉「吳籤」

都美竹2021年曾揭發吳亦凡性侵未成年少女，讓對方形象一夕崩盤並被全面封殺，還遭警方逮捕最後判刑十三年，如今現在網上則傳出都美竹將要拍戲，而搭檔的男主角更被指神似吳亦凡。



網上瘋傳都美竹將要擔綱演出古裝網劇《少女神探》，男主角是李逸晨，此劇預計2月28日開機，而且連海報都已製作好（點擊放大瀏覽）：

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不過卻有業內人士表示要封殺此劇的相關製作單位，網友也都不看好，「內地娛樂確實完了」、「演員的門檻真是低到可怕」、「她的臉好強的AI感」、「男生臉看出了吳籤（吳亦凡）的影子」。

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