29歲女子淡定在馬路中央執手機　下秒被巴士撞飛　恐怖一刻曝光

高雄29歲侯姓和李姓女子為一對同志伴侶，3日深夜近11時許，騎電單車行經鳳松路，因手機掉落馬路，侯將電單車停路邊，徒步橫越馬路執拾手機，慘遭駛來的高雄客運巴士撞飛，手中安全帽脫落，李女目睹愛人被撞哭喊，侯當場失去呼吸心跳、無生命跡象，4日凌晨送院不治。



警方調查，29歲侯姓女子和同齡的李姓女子，是女同志伴侶，3日深夜10時57分許，騎電單車行經鳳山區鳳松路時，因手機突然掉落馬路，侯女先將電單車停在路邊，為執拾手機，徒步橫越馬路，遭駛來的巴士撞飛。

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恐怖畫面其後曝光，只見當時侯女手拿著安全帽，站在路中央找手機，43歲林姓司機駕駛的高雄客運巴士從後方駛來，侯女疑背對巴士，未注意巴士駛來，當場被巴士撞飛在地，拿在手中的安全帽也噴飛。

車禍發生當下，李女親眼目睹愛人被撞飛，當場倒臥血泊中，嚇得哭喊尖叫，轄區鳳山警分局文山派出所獲報，和交通分隊員警趕抵現場。

警方抵達時，發現路中央的高雄客運巴士擋風玻璃碎裂，侯女頭破血流倒臥血泊中，救護員發現侯已無呼吸心跳，緊急對她施以心肺復甦術急救，將她送院搶救，因傷重，4日凌晨零時19分許，宣告不治。

警方對高雄客運巴士林姓司機施以酒測，林男未喝酒，指稱當時未看到侯女站在路中央，直到巴士前擋玻璃突然間破裂，下車查看，才發現後方有人躺在地上；警詢後，依過失致死罪嫌將林男送辦，並將進一步釐清車禍肇責。

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