蔡英文擋疫苗藏貓膩？傳郭台銘簽｢全家移民不選總統｣承諾書才放行

鴻海創辦人郭台銘日前爆出台灣總統蔡英文曾派代表阻擋他採購輝瑞BNT疫苗，引發熱議，台總統府也做出澄清。對此，國民黨台北市議員徐巧芯8日在直播爆料，還原當時蔡英文政府阻擋郭台銘買疫苗過程，並指出郭台銘手中還握有確切的證據，就是當時郭台銘寫給蔡英文的「買疫苗，全家移民不選總統」承諾書。



聯電榮譽副董事長宣明智5月8日晚間設宴款待國民黨立委，替郭台銘爭取支持，席間國民黨立委關心起日前郭台銘在造勢大會上提到，蔡英文曾派代表來阻擋他買疫苗一事。國民黨北市松信選區立委參選人徐巧芯也出席餐宴，宴會結束後， 徐巧芯便在當日深夜的直播上，公布餐宴中郭台銘提到當年採購BNT祕辛的錄音帶。

徐巧芯解釋，外界認為郭台銘似乎不想再多談疫苗採購的議題，因為恐怕會再受到網民無端攻擊，但餐會中包括她在內的多名藍營立委都力勸郭台銘，一定要公布事實，表示這並非選不選總統的問題，而是人民需要知道真相。

國民黨籍台北市議員徐巧芯在黨內初選扳倒五連霸資深立委費鴻泰，順利取得2024年立委提名，激勵國民黨內部世代交替聲量。（Facebook@徐巧芯）

在徐巧芯公開宴席中郭台銘談話的錄音中，可以聽到郭台銘明確指出，當初蔡英文派的代表就是現任海基會的董事長李大維，而他為了爭取採購疫苗，寫下一封承諾書，內容是如果蔡英文對他2024年是不是出來選總統還有疑慮，那麼只要讓他可以買BNT疫苗，他願意全家移民，只為了買到疫苗造福台灣民眾。

徐巧芯表示，郭台銘在餐會中也提到，本來他要買1500萬劑的疫苗，但蔡英文說只能買1000萬劑，因為另外的500萬劑無論如何都要交給台積電來買，不想要讓所有的credit都給郭台銘。

至於為何後來願意讓郭台銘買，是因為郭台銘寫了承諾書，保證如果自己出來選2024年台灣總統，就全家移民，也因為有了這封信，民進黨的高層才開始考慮要讓郭台銘買疫苗。

徐巧芯強調，這封信是真實存在，而且原稿就在郭台銘手上，本來郭台銘打算在臉書公開，但被幕僚勸退。徐巧芯表示，媒體可以去問李大維，這封信有沒有轉交給蔡英文總統？

2021年6月18日，蔡英文會見鴻海創辦人郭台銘及台積電董事長劉德音，商討授權採購BNT疫苗的事宜。（台灣總統府供圖）

針對此事，郭台銘餐宴後受訪表示，這兩天將會整理採購BNT的相關資料，會將過程還原；郭台銘強調，真相只有一個，目的也只有一個，如果一個政府拋棄人民，人民也會拋棄它。

對於相關傳聞沸沸揚揚，海基會9日對外表示，經幕僚向李大維查證後，確認「查無此事」。海基會指出，李大維、郭台銘為多年好友，為了台灣人民健康，相互合作協調公私部門各方，積極爭取採購BNT疫苗，沒有人阻擋與反對，盼外界勿以訛傳訛。

海基會發言人池炫璋轉述李大維說法，指當年那段期間，正是衛福部等政府部門為這項採購案努力，進入最緊鑼密鼓的階段，郭台銘先生更全程參與，並多次在臉書說明進度，絕對比任何人都清楚政府和蔡英文的用心與努力。李大維再次強調，基於兩人多年友情，以及照顧民眾健康的初衷，於公於私，他都全力協助溝通，事實上最後促成台積電、永齡與慈濟的捐贈案，創下公私部門通力合作順利採購疫苗的最佳範例。

李大維表示，很遺憾事實受到扭曲，讓原本美事一樁的善舉，蒙上不該有的陰影。站在曾經是朋友的立場上，知道郭台銘先生是為了選舉，但凡事要遵循關公忠義信實的精神。