台中捷運｜CCTV曝光關鍵48秒：列車撞上吊臂　保安舉手通報攔不住

台中市南屯區的興富發大樓地盤在5月10日中午發生工業意外，吊車吊臂掉落，台中捷運其後撞上，吊臂插入車廂釀1死10傷。此前有乘客質疑稱，一開始就看到吊臂卡在軌道上，不懂為甚麼吊臂掉落後，列車還是啟動撞上鐵架。



台中捷運11日公布「列車碰撞」監視器畫面和完整時間軸，顯示5月10日中午12時26分50秒列車駛月台，27分04秒列車前方約150米處吊臂即墜落砸穿隔音牆。當下保安立刻以無線電通報，並舉手示警，示意列車停下，但當時車門已關、列車開始啟動，隨車人員未即時反應，直到27分32秒才發現前方異常，列車於27分45秒撞上吊臂，27分52秒才緊急煞車停下。



CCTV畫面顯示，27分04秒吊臂墜落砸穿隔音牆。穿著橙衣的保安當下聽聞巨響後隨即回頭，畫面顯示前方軌道一片粉塵瀰漫，保安起初還不明白怎麼回事，立即小跑步上前查看情況。

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保安確認有狀況後，27分14秒立即以對講機通知站長，當下旅客似乎也未意識到事情嚴重性，仍照常上下車，還有3名乘客看了一眼前方的粉塵後，仍如常走上捷運，隨後隨車人員也於27分20秒進入車廂。

27分26秒保安跑到車頭，車門此時關上。保安發現捷運關門開始啟動後，立刻舉手示意，要求列車停下，不過列車並未立即停下，27分30秒列車開出月台，保安舉手欲阻止。列車於27分45秒撞上吊臂，27分47秒車底出現閃光，27分52秒列車才終於緊急剎車停下。

據了解，台中捷運綠線全車採全自動無人駕駛，透過行控中心主控，由自動列車控制技術，搭配通訊式列車控制系統，確保行駛安全。

台中捷運綠線全車採全自動無人駕駛。(翻攝中央社)

中捷稱僅有13秒反應 但從吊臂墜落到煞車有48秒

台中捷運則還原完整時間軸稱，當時中午12時26分50秒列車進入豐樂公園站第二月台準備停靠，27分04秒站外吊臂墜落砸到隔音牆，月台保安27分05秒聽到聲響後立刻回頭，並確認軌道狀況，

保安27分14秒保安察覺異狀，並以對講機通知站長；27分20秒隨車人員進入車廂，列車隨即執行關門作業。月台相關人員於27分26秒發現前方揚起大量粉塵，皆上前查看狀況；列車於27分30秒駛離豐樂公園站。

中捷表示，隨車人員27分32秒發現前方異常，呼叫行控中心及拿取隨身包列車鑰匙，並開啟駕駛台蓋板，以執行手動緊急停車作業；27分42秒時，車內旅客驚見要撞上吊臂，於是開始有防護動作；列車於27分45秒撞上吊臂；27分52秒列車停下及緊急剎車。

中捷說明，隨車員堅持至最後一刻才蹲下來躲避，不過，確認有異狀後，僅有短短13秒時間反應，由於時間非常短，隨車人員企圖拿出鑰匙開啟駕駛蓋板，不過，時間太急促，才發生後續碰撞。

不過，實際計算吊臂墜落砸到隔音牆（27分04秒）再到列車停下及緊急剎車（27分52秒）共有48秒。

CCTV證實吊臂先掉落列車才撞上

《ETtoday東森新聞雲》此前報道，有加拿大籍傷客指出，事發當時列車還停在月台上，門本來也還是打開的，接著聽見一聲巨響之後，就看見吊臂掉落，還揚起粉塵，而當下所有人都發出驚呼。

加拿大籍傷者還原現場經過。(翻攝ETtoday東森新聞雲)

該加拿大籍傷者語帶憤怒表示，不管是什麼原因，事發前列車還是停止的，不知道為什麼吊臂掉落後，列車卻還是啟動，「我不知道這是為什麼？」

台中捷運｜外籍傷者還原事發經過：目睹吊臂掉落 列車仍直接撞上

另名林姓乘客受訪說，他剛進入列車，列車關門剛起步加速發車，但因為吊臂已經擋在軌道中間，他聽到行進中司機有察覺並通報行控中心，但列車無法立即停駛。

吊臂從30層樓高的大樓墜落。(網絡圖片)

台中市都市發展局長李正偉表示，疑似在施工過程中吊臂掉落，先撞到屋頂再插入車廂內，勒令業者停工，依據建築法第63條開罰6000元（新台幣，下同）到最高9萬元，初步先罰監工等3人各9萬，共27萬，須待檢察官再做後續調查，再針對調查結果處罰。

台中市長盧秀燕到場瞭解狀況，她表示，目前市政府站到九張犁站路段停駛，第一時間以救人優先，後續針對中捷營運損失，經調查後會向建商公司求償，針對公安責任危害也會重罰。