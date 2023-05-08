遊客進深圳大學參觀遭拒　網民正反激辯：校園是否該向公眾開放？

近日，一段家長欲帶孩子進入深圳大學參觀被學校保安攔下的影片在網絡流傳，引發網民熱議「大學是否應該對外開放？」



網傳影片顯示，在深大校園門口，一名家長帶著孩子被學校保安攔下，其接連質問保安「深大是誰的？」「我們是納稅人，為什麼不讓進？」「為什麼那些帶著小朋友可以進？」保安則嗆聲說「深大是國家的，但是不對外！」

對於影片中家長質疑大學不讓外人進入的情況，有自稱深大學生的網民介紹，「五一有很多家長來玩，是不是家長自己沒預約？假期深大都是開放的。」

學校安全保衛部回應稱，雖然在5月6日收到校園對外開放的通知，但目前已收回通知，暫不對外開放。何時恢復對外開放，可關注官方公眾號發布的消息。

昨日（5月7日）深圳大學官方帳號發布聲明，對網絡輿論進行回應，並重申學校開放情況未有變化。持有校園卡的學生、校友及海濱小區住戶可以憑卡進入校園；因公到訪的人員可提前預約；因急事未能預約的人員，可登記信息後，經審核入校。

兩方網民激變：大學校園是否應該對外開放？

在疫情前，內地大部分大學校園允許遊客進入參關；疫情期間，為了便於管理，校園開始設閘口、護欄將學校層層圍住。針對「大學校園是否應該對外開放？」引發贊同、反對兩方網民激辯論。

贊同的網民認為，大學應該向公眾開放，尤其是向孩子和學生開放。「外國大學也是隨便進出的」「現在的大學生們沒有經歷過疫情前開放的校園。」「中國大學百年曆史，百年曆史上這是第一個不讓進的五年時期。」

反對的網民則認為，校園應該屬於學生，「學校就是學校，不是景點」「做學校要有做學校的樣子，不要因為個別小丑影響學生的學校環境！不要把學校做成公園.沒有必要！」「大學就是學生4年的家，我們不想自己的家裡可以讓外人隨便進出這很過分嗎？」