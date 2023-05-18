卓慧思訪台、巴菲特大賣台股　「台灣=戰爭」民進黨求仁得仁？

前英相卓慧思（Liz Truss）本周訪台「宣揚中國威脅」，無疑再添蔡英文政府汲汲營營「台灣問題國際化」榮光，然而，與此同時，包含股神巴菲特（Warren Buffett）大手一揮出清台積電股票，到台灣固態電池大廠輝能豪掟52億歐元，赴法國蓋超級工廠，周內的幾宗新聞事件，貌似樁樁獨立，背後卻已然鉤勒出「台灣等於戰爭」、「企業必須避險」的國際政經新共識。



打從前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年訪台伊始，開啟一連串國際「反中」政客的訪台潮，蔡英文政府「流量至上」，也樂得讓台灣成為國際宣揚「反中」消費的打卡聖地，過氣首相卓慧思不過是人來人往，跟風作派的其中一員，並不足掛齒。

一方面，藉由訪台用力刺激北京，既能滿足各國政要所圖的「光榮踩點」，琳瑯滿目的政要頭銜訪台，也滿足蔡英文政府所要「台灣成為世界矚目的中心」，以及「台灣有事，全球有事」的內部宣傳。

英國前首相卓慧思2023年5月16日抵達台灣，展開5天訪問行程，台外長吳釗燮接機。（台外交部Twitter）

細究蔡英文政府內外交相賊的如意算盤，目的無非兩者交融：在政治層面，企圖營造國際一齊守護民主台灣，共同對抗威權北京的理念同行；在經濟層面，自恃台灣坐擁全球半導體產業優勢研發與生產地位，打造「矽（硅）盾」護台，輔以台灣海峽要津國際水域通道，攸關日韓經濟生命線，以台灣政經的現實地位，雙面向國際拉弓，求的不過是一道道對國際的恐嚇：台灣重要到必須要受到各國保護，否則西方將「人（民主）財（經濟）兩失」。

然而，西方各類不知名、不入流的政客魚貫入台多有，顯然不是台灣安全保障的同義詞，在台宣揚各式反戰、中國威脅、台灣安全有虞、台灣不能是烏克蘭第二等說帖，「日久生情」，台灣問題國際化的結果，並不如蔡英文政府所想，只有台灣重要亟須保護一脈，「台灣等於戰爭」的印象也已遂成各國的台海印象。

而在經濟訴求保護方面，「矽（硅）盾」顯然也不如台灣所想堅強，如股神巴菲特已用行動給出了「慘忍」的回答。巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）繼去年第4季減持對台積電86%持股後，今年第一季更出清所有持股。雖然也有些避險基金第一季買入台積電，但短線投資者反映的是台灣的財務變動狀況，但巴菲特是長期投資者，長線投資者反映的自然是台灣的地緣政治風險。

台積電在半導體制造領域處絕對領先地位。（VCG）

尤其巴菲特公開向股東說明，「台積電是好公司，只是位置擺錯了」，更值得台灣人冷汗直流。其言下之意，如果台積電不是在台灣的話，他會投資更多，因為台灣已經進入戰爭的風險階段了。

簡言之，誰會願意把資金放在一個會發生戰爭的地方？民進黨政府鎮日以武統風險是北京對台認知戰虛應現實故事，難道巴菲特的股東喊話，也是在對台灣做認知作戰嗎？台灣今日之所以會有地緣政治風險，完全是民進黨政府自己搞出來的。

中國人民解放軍被指時刻備戰台海戰爭，但北京仍期望通過和平手段完成統一。（新華社）

民進黨天真的以為拱火台灣問題成為國際關係顯學，帶來的會是政治與經濟的雙重保障力量，卻不料這世界看待台灣問題的眼光，再現實主義不過，當台海成為火藥庫，台灣就只會是戰爭與戰場的代名詞，商業界自然趨吉避凶，巴菲特賣台積電是其一，台灣電池大廠遠赴法國投資也存在箇中風險考量。

正所謂「光腳的不怕穿鞋的」，台灣走到迄今，不論從政治、經濟還是社會發展層面來看，都不是光腳郎，台灣人擁有了先進的生活日常、發展出了舉世讚賞的醫療水準、半導體供應鏈，富貴如巴菲特都怕戰爭，早已穿鞋、不再赤腳的台灣人憑什麼不怕？