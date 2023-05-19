郭正亮宣布退黨　民進黨斥：嚴重破壞黨譽

前民進黨立委郭正亮今（19）日發出聲明表示，退出民主進步黨，「道不同不相為謀」。



郭正亮指出，獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害民進黨聲譽為由，將他開除黨籍，目前正移送評委會處理中，對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，自行退出民主進步黨。

前民進黨立委郭正亮近年公眾曝光，多以參與政論節目發表評論為主。（資料照片）

郭正亮表示，道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言；但願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。

針對郭正亮聲明退黨，民進黨發言人張志豪19日表示，言論自由不代表可以抹黑栽贓，郭正亮過去相關發言明顯涉及扭曲造謠言論，一再詆毀民進黨且抹黑民進黨同志，嚴重破壞黨譽，黨已依照黨內評議程序處理。

郭正亮現年61歲，早在1998年民進黨「中國政策大辯論」中，以主張「西進中國」一戰成名，曾任台灣行政院體委會副主委，第5屆、6屆和第9屆民進黨籍立法委員。

2006年年底至2007年年初，民進黨內派系政爭激烈，深綠基本教義派不滿黨內各派系發言與立場，點名「11寇」，指不應該受民進黨提名參選立委11人，郭正亮列名其中。2011年投入民進黨台北市區域立委初選，與羅文嘉一同落選，敗給姚文智。自此淡出政治圈，開始轉戰政治評論工作。