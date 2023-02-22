灌醉疑犯妻子後強行帶上賓館　山西民警在鄭州辦案涉猥褻被拘

近日，山西太原一名民警赴河南鄭州異地辦案時，不僅單獨約見疑犯的妻子，其後更先後在火鍋店、的士上猥褻該女子，更將女子強行帶至賓館，幸而當地民警及時救出女子。涉案民警被處以行政拘留10日，疑犯妻子則報稱涉案民警強姦未遂，鄭州警方已受理該強姦案。



內媒《上游新聞》報道指， 去年10月，鄭州30多歲男子張波（化名）因涉嫌詐騙罪被山西太原公安局萬柏林分局刑拘，其後因檢察院不批捕予以釋放，後來決定在張波位於鄭州的家中監視居住，由轄區派出所負責執行。

張波一案的辦案民警是山西太原公安局萬柏林分局的40多歲男子劉某。本年2月16日，劉某帶著一名輔警來到河南辦案。張波提供的微信聊紀錄天顯示，當時劉某約他的妻子萬麗（化名）時說：「我到了聯繫你，咱盡量把材料整合適，別牽扯你。你別和張波說，我還要問他材料，別太假了。」

聊天記錄顯示，當時劉某入住開封一家酒店，他把房號發給萬麗後說：「你過來不」，後來又說「啊，不好意思，發錯了」、「呵呵，你過來也行」。（《上游新聞》）

將酒店房號發給對方：你過來不

聊天記錄又顯示，當時劉某入住開封一家酒店，他把房號發給萬麗後說：「你過來不」，後來又說「啊，不好意思，發錯了」、「呵呵，你過來也行」。

張波稱，當晚萬麗到劉某所住酒店的房間接受劉某問詢，劉某做筆錄，房間只有劉某一人，當時劉某穿著秋褲（貼身保暖褲）。

灌醉並強行帶上賓館

2月17日，劉某帶著輔警來到鄭州，和萬麗約定在一家火鍋店吃飯，張波因為不放心，特意讓妹夫和妻子一同前往。張波妹夫稱，他和劉某、輔警三人先喝汾酒，再喝啤酒，接著喝了紅酒。萬麗則在劉某糾纏下喝了5杯啤酒。

張波妹夫稱，在吃飯中途，輔警把他帶出火鍋店，為此他和輔警發生肢體衝突，敗下陣來，沒能回到餐館。

張波稱，妻子由於不勝酒力，被劉某強行拉上的士，隨後去到賓館。到賓館後，妻子先是躲在廁所，然後跑到賓館走廊上大聲求援。張波報警後，當地民警趕到救出萬麗，帶走劉某。

張波查看了火鍋店閉路電視片段，顯示劉某有摟抱行為，妻子在躲閃；的士監控片段也顯示，劉某有摟抱行為，妻子在抗拒。

鄭州市公安局二七分局刑偵大隊受理萬麗報稱被強姦案的受案回執。（《上游新聞》）

報道指，在2月19日，涉嫌猥褻萬麗的劉某被鄭州公安局處以行政拘留10日。萬麗則報稱劉某強姦未遂，鄭州警方已受理該強姦案。與劉某一同到河南辦案的輔警已被山西警方督察部門帶走。

在同日，山西太原公安局萬柏林分局主要領導到鄭州向張波和其妻萬麗鞠躬致歉，又稱絕不護短，會嚴肅處理該局民警劉某。