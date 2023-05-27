｢爺孫戀｣險神主牌不保　李坤城兒控後媽拉手蓋指紋、婚後10日奪產

「黑膠教父」李坤城生前和小40歲女友林靖恩共譜的「爺孫戀」，曾掀起華人圈熱議。縱然李坤城已於4月9日病逝，但這段往日姻緣卻在近日再起波瀾。



李坤城4月9日離世後，其臉書在4月下旬突然大動作發文、換頭像，讓外界不明所以。不料5月27日早上6時，由李坤城的兒子李卓軒發文，首先表示爸爸的後事都由他處理，隨後話鋒急轉指控林靖恩，「在醫院結婚只是為了偽造生前夫妻贈與搶房產！」

李卓軒指出，姑姑（即李坤城的妹妹）也在醫院照顧李坤城，本來就能簽署醫療同意書文件，不需要和林靖恩結婚才能由後者簽署。李卓軒更透露，爸爸根本沒準備結婚證書，「林小姐自己寫好幾份預備拉我爸的手用蓋指紋的，當時我爸已經手沒辦法簽字了，林小姐能還去偽造文書，把我爸的銀行戶頭裡的救命錢領光，車子賣光！」

林靖恩對遺產事宜，指與李坤城生前從不談錢。（FB@林靖恩）

李卓軒進一步控訴林靖恩，拿了李坤城的遺產後就霸佔著老家，不處理遺產稅、房貸等事務，還在老家喝酒、打電動、摔東西，「我若沒有進去把神主牌搶救移出來也是會被林小姐摔爛，鎖也換了不讓家人進去，這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極！」

另據台媒報道，李卓軒亦稱，當初已約定好父親著作權要由他繼承，但林靖恩卻直接消失，遺產稅、除戶資料都無法簽字處理，「她就是為了搶房子不是真愛，她結婚不到十天就已經辦完夫妻贈與了。」為了父親留下的房產，李卓軒決定向林靖恩提告侵佔、偽造文書、使公務人員登載不實，並且已經請律師寫律師函，並向林靖恩喊話「法院見！」

【回顧「爺孫戀」恩愛點滴】