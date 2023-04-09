台灣爺孫戀轟動一時 　作詞人李坤城66歲病逝 　小40歲妻子今證實

66歲台灣作詞人李坤城與小40歲女友林靖恩戀情曝光曾震驚兩岸三地社會，2023年2人即迎來交往10週年紀念。但李坤城兒子日前卻突然透過FB發文，表示父親「如今癌末躺在病床奄奄一息」引起關注。林靖恩今證實李坤城4月8日已病逝。



台媒《ETtoday東森新聞雲》指出，李坤城是因大腸癌病逝，但一年前健康檢查一切正常，他還曾受訪表示，「醫生說我（身體狀況）比年輕人還好」，未料不到一年傳出噩耗。據台媒報道，李坤城住院後因很多文件需要家屬簽字，他與女友林靖恩已於今年（2023年）2月1日登記結婚。



林靖恩FB發文說：「昨日（4月8日）晚間8點21分的事，住院滿七個月，到最後都得聽我碎念。十年一刻，一刻三個時辰。折磨他了。願能七日後再說。愛你們。」

李坤城是台灣知名作詞人，作詞的歌曲包括鳳飛飛《心肝寶貝》、羅大佑《火車》、《青春舞曲2000》、《阿爸的西門町》、《菊花開的時候》等，曾三次提名金曲獎最佳方言歌曲作詞人獎。此外，他亦曾擔任2003年金馬獎最佳紀錄片《跳舞時代》（2003）的音樂總監。

2012年，李坤城因與當時年僅17歲的朋友女兒林靖恩相戀而引發關注，兩人差距40歲的戀情被稱為「爺孫戀」，李坤城也一度被昔日好友、林靖恩的父親控告妨礙家庭。

據台媒報道，李坤城生病後因很多住院文件都需家屬簽字辦理，林靖恩因此希望盡快完成結婚登記。兩人在2月1日，林靖恩穿上隔離衣進入加護病房，李坤城則在病床上，兩人簡單完成婚姻登記。

台媒《聯合報》報道，李坤城跟林靖恩交往10年，感情一直甜蜜。此前有考慮登記結婚，但是對於生孩子則稱暫無計畫。如今天人永隔，讓人揪心。