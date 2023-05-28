曾譯《源氏物語》《枕草子》　著名作家林文月辭世　享耆壽90歲

綜合台媒報道，台灣著名學者、作家、翻譯家林文月，於美國加州時間26日早上9時左右過世，享耆壽90歲。



林文月之子郭思蔚在社交媒體上發文證實了該消息：「我們親愛的媽媽，今天早晨安詳地於加州奧克蘭家中展開一段新的旅程，遵從她不急救、不開刀、不插管的囑咐，在家中安詳辭世。」

林文月是台灣當代重要散文家，父親林伯奏為台灣彰化人，母親連夏甸為連橫長女。林文月出生於上海日本租界，小學遷居回台灣，並於台大取得中文系學士、碩士學位，於台大任教，亦曾任美國華盛頓大學、史丹福大學、柏克萊大學客座教授。

林文月專攻於六朝文學、中日比較文學等領域，曾翻譯多部日本古典文學作品，包括《源氏物語》、《和泉式部日記》、《枕草子》等。

台文化部指出，林文月著作跨及論述、散文與傳記，其中源氏物語為台灣日本古典文學翻譯經典。另著有京都一年、讀中文系的人、飲膳札記等，尤其飲膳札記一書記錄其在家宴請文壇朋友最經典的十九道菜及與師友的相處，是台灣飲食文學先驅之一。

台文化部亦指，林文月文字婉約清暢，淡雅純厚，白先勇稱其散文「筆意清暢，風格醇厚，寓人世的悲憫欣喜於平淡之中，字裡行間輻射溫暖與智慧的光芒。」