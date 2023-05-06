曾冒生命危險把國旗插北極點　中國北極居留時間最長者位夢華逝世

據中國科普作家協會消息，中國作家協會會員、中國科普作家協會會員、地質學家、極地探險家位夢華教授，因病醫治無效，已於4月29日凌晨在北京逝世，享年84歲。據悉，位夢華是國內對北極考察次數最多、在北極居住時間最長者。



位夢華原名位孟華，1940年10月25日生於山東平度，1962年考入北京地質學院就讀地球物理勘探專業。1967年畢業後，他被分配到中國科學院地質研究所，負責探索與研究地震成因及地震預報。1978年歸入國家地震局地質研究所。隨後，他在1981年以訪問學者身份赴美國進修，並於1982年10月到南極，自此與兩極結下不解之緣。1983年回國後，他利用業餘時間，埋首在南極的綜合研究中。

位夢華享年84歲。（中國科普作家協會）

後來，歷經多年努力，中國首次遠征北極點科學考察隊在中國科協牽頭、中國科學院組織下組成，總領隊正是位夢華，他率領25人的隊伍冒著生命危險克服重重難關，終於1995年5月6日成功到達北極點，並把五星紅旗插下。目前，除了是國內對北極考察次數最多、在北極居住時間最長的人，位夢華也是發表和出版關於南北極的科普文章和科學專著最多的中國科學家。

位夢華的主要著作有《奇異的大陸——南極洲》、《極地驚心大探險》、《南極之夢》、《南極精靈——科學家考察手記》、《南極屬於誰》、《冰雪世界的資源》、《北極的呼喚》等。值得一提的是，他曾與浙江電視台合作拍攝《南極與人類》和《世紀間的傳遞——北極探秘》等科學普及專題片，榮獲廣播電影電視部1991年度全國優秀電視社教節目科技類一等獎、中國電視1995年度科普類一等獎以及1995年全國優秀電視科普節目一等獎。其主編的《神奇的北極》叢書一套六部榮獲第六屆冰心兒童圖書獎、第三屆全國優秀少兒讀物一等獎和第三屆全國圖書獎提名獎，被評為20世紀中國影響最大的94部科普著作之一。散文《旅鼠之謎》、《氣候的威力》等還入選中學語文教材。