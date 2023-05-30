2024台灣大選｜換柱2.0？侯友宜民調落後　張亞中籲無改善須應變

國民黨將由新北市長侯友宜代表出戰明年總統大選，然而孫文學校總校長、國民黨中評委張亞中周一（30日）表示，侯友宜支持度劇烈下滑，還落後民眾黨總統參選人柯文哲，倘6月下旬前仍呈現不利國民黨情勢，國民黨必須因應危局調整作為。對此，台灣有輿論認為「換柱爭議」恐重演。



張亞中表示，國民黨捨民主程序應有之初選，乾綱獨斷採取徵召，但迄今已有多家民調機構結果顯示，侯友宜支持度劇烈下滑，甚至被柯文哲超越，落居第三，國民黨重返執政之路上最大危機已然浮現。

張亞中指國民黨重返執政之路上最大危機已然浮現。（聯合報）

張亞中指，為求國民黨來年總統勝選可能最大化、立委席次最大化雙雙得以俱保，他嚴正呼籲，倘6月下旬前黨中央自研民調與民間尚具公信力民調中，侯友宜仍無法穩定保持第二，落居第三，國民黨必須因應危局調整作為。

他續指，根據國民黨黨章第18條、第20條規定，倘有中央委員半數以上請求，得召集中央委員會臨時全體會議；並經中央委員會認為必要得召集臨時全國代表大會。他呼籲黨內全體中央委員、黨代表應關注時局變化，勇於承擔，一旦6月下旬前侯友宜民調仍呈現不利國民黨情勢，屆時仍不應排除依黨章在最短時間內召集舉行兩會，採取一切必要的緊急應變措施。但他也盼侯友宜儘速針對民調劣勢部分予以檢討改善，誠心回應民意需求。

洪秀柱為首位通過黨內初選，又被其政黨撤銷提名的台灣總統參選人。（資料圖片）

這次張亞中的表態令輿論關注「換柱爭議」恐重演。在2016年國民黨總統提名選舉中，洪秀柱成為該黨初選中唯一登記參選總統的候選人，並以高民調順利通過初選。然而，洪秀柱的兩岸主張被質疑走向「急統」，影響國民黨選情。主席朱立倫亦表示，洪秀柱的兩岸關係主張背離台灣主流民意，成為換柱行動的導火線。

最後，國民黨中央委員會召開臨時代表大會，決定廢止洪秀柱提名，改徵召朱立倫參選總統。洪秀柱被提名只有90日，成為台灣總統選舉史上，首位通過黨內初選，又被其政黨撤銷提名的總統參選人。