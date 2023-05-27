反台獨但避談九二共識：北京如何看待「藍皮綠骨」的侯友宜？

經歷無數紛擾，台灣2024年總統人選名單終告底定。

最先浮上檯面的是現任副總統賴清德，其於3月15日登記民進黨總統初選，並在同額競選的情況下，於4月12日正式被提名，確定代表民進黨出戰2024。接著是民眾黨黨主席、前台北市長柯文哲，其於2022年卸任市長後便開始競選活動，並在5月10日登記民眾黨總統初選，於17日正式被提名，將代表民眾黨出征。

接著是上演「宮心計」大戲的國民黨。從2023年初的民調數據來看，新北市長侯友宜是最強人選，但許是擔憂外界的「落跑」攻訐，其遲遲沒有表露參選意願。3月22日，國民黨中央常務委員會（簡稱中常會）宣布，將以「徵召」形式決定該黨總統候選人。4月13日，國民黨秘書長黃健庭表示，第一階段黨內整合態勢非常明顯，「就是時任新北市市長侯友宜，實力也最為堅強。」

新北市長侯友宜。（Facebook／侯友宜）

然不久之後鴻海科技集團創辦人郭台銘表態，有意爭取國民黨總統提名，並開始了競選行程。5月9日黃健庭透露，目前以侯友宜與郭台銘為主要候選人，將進行內參民調並徵詢黨內意見。5月17日，國民黨中常會召開，正式宣布徵召侯友宜，郭台銘雖在第一時間發文恭喜，郭陣營卻顯然憤憤不平，屢屢通過媒體釋放「內幕消息」，稱黨主席朱立倫早已內定侯友宜、郭台銘遭到欺騙等，意在形塑侯友宜「勝之不武」的輿論態勢。

從結果來看，部分藍營支持者確被影響，宣稱將「改投柯文哲」、「棄侯保柯」；藍營內部亦有部分地方派系、挺郭勢力出面抨擊黨中央，矛頭直指朱立倫與侯友宜。如此分裂態勢也反映在民調數據上。5月23日，台媒《聯合報》公佈最新民調，顯示侯友宜並未出現「提名行情」，而是從4月底的29%支持度下滑至24%，賴清德的支持率則從27%微升至28%，民眾黨主席柯文哲則從23%微跌至22%。台大政治系教授王業立表示，侯友宜的民調下降，應與郭台銘支持者不服氣、部分藍營人士對侯疑慮未消有關。

無論如何，從眼下數據來看，此次大選已確定走向「三強鼎立」局面。外界不僅關注三方的選戰策略，也關心北京如何看待三位候選人的兩岸論述。而針對後一問題，近期似乎有了蛛絲馬跡。

訪美期間，柯文哲動作頻頻，圖為4月13日與美國在台協會（AIT）新任主席羅森柏格（Laura Rosenberger）會面。（Facebook@柯文哲）

批賴、揚侯、輕柯

5月23日，在侯友宜確定被徵召、柯文哲確定被提名後一個禮拜，《環球時報》和《中國台灣網》（國台辦所屬新聞網站）各自刊出對台灣總統大選的評論，分別是中國社科院台研所研究員汪曙申的《國民黨應堅持探尋兩岸和平路徑》，以及中國台灣網評論員賀通的《台灣該如何通過戰爭與和平的十字路口？》。

其中，汪曙申提出「蔡英文」與「馬英九」兩種執政路線，「兩岸緊張對抗還是和平發展，攸關台灣民眾的福祉與切身利益，馬英九執政時期兩岸和平發展交流，就與蔡英文任內兩岸對立與動盪形成顯著對比。」而汪曙申之所以如此說，為的是將當下情勢套用到前述框架中，以危險的民進黨與賴清德，對比穩定的國民黨與侯友宜。

在汪的描述下，民進黨推行「倚美抗中謀獨」路線，正將台海局勢推向衝突與危機邊緣；國民黨則權衡形勢，確立「親美、和陸、友日」路線，希望降低風險。民進黨反對一個中國原則、謀求台獨；國民黨則堅持九二共識、反對台獨。賴清德自稱「台獨工作者」，支持蔡英文「新兩國論」，帶有「台獨金孫」的深綠政治色彩；侯友宜則表示尊重「九二共識」精神，願以開放態度交流對話，促進和平繁榮。

2022台灣九合一大選，新北市長侯友宜以40餘萬差距擊敗民進黨對手林佳龍，連任成功。（侯友宜競選辦公室提供）

然而在現實中，侯友宜最被深藍詬病的，便是在九二共識上閃爍其詞，不願明確表態，不少深藍選民為此諷其「藍皮綠骨」。但汪曙申之文並未對此多加批評，反是替其緩頰：「有島內觀察人士認為，侯友宜將在九二共識框架內發展自己的兩岸政策論述」、「面對紛繁複雜的地緣政治挑戰，侯友宜重視兩岸關係中的和平價值與穩定意義，並將探尋可行路徑」、「侯友宜的兩岸政策論述雖尚未和盤托出，但其明確表示台獨是沒有法律根據的，反對台獨。」

由此看來，汪曙申之文「批賴揚侯」色彩明顯，至於同為「三強鼎立」一員的柯文哲，則沒有出現在汪曙申的論述框架中，究其原由，應與柯文哲歸屬「第三勢力」、勝選機率較低有關。簡言之，沒有機會成為總統的候選人，便沒有討論價值。

無獨有偶，賀通的《台灣該如何通過戰爭與和平的十字路口？》也是類似基調。對於賴清德，賀通的批評不假辭色，「蔡英文主政台灣7年，兩岸關係並非維持現狀，而是已經全面翻轉。如果接下來再給賴清德4年甚至8年，後果如何，不難想像」、「多年來，隨著職務不斷升遷，賴清德一直在變換人設和口號，從務實台獨工作者到和平保台，再到當下的反共不反中。但萬變不離其宗，相信當下的口號也不會是賴清德的最終版本。」

台北市長柯文哲在2022年「台北上海城市論壇」（雙城論壇）致詞。（台北市政府提供）

對於迴避九二共識的侯友宜，賀通並未多加批評，而是稱其「正在努力創建自己的敘事並彌合黨內分歧」；賀通隨後更讚許馬英九與連戰，稱「已跳脫政治選舉的台灣前政治人物更能老馬識途」，應是期許侯友宜能繼承兩人路線，推動兩岸政治對話。

至於柯文哲，賀通未如汪曙申般略過不提，卻也認為其當選可能極低，「選舉政治中，選票就是政治人物的生命。他們為個人利益計，為黨派計，為眼前利益計，獨獨少了高處不勝寒的前瞻。以柯文哲為例，他勝選的可能性微乎其微，但囿於政黨利益，為保住民眾黨在立法機構的席次，只能言之鑿鑿要參選到底。而參選到底，即意味著藍白合破局，分裂選票的結果是非綠聯盟下架民進黨的希望可能落空。」

簡言之，不論是汪曙申或賀通，皆將賴清德與侯友宜作為正反對照，且皆認為柯文哲勝選機率不高，故未多加討論其兩岸路線。而刊發兩人文章的《環球時報》和《中國台灣網》皆屬官媒，足以代表北京現下對於3位候選人的評論基調：批賴、揚侯、輕柯。

賴清德完成民進黨總統初選登記。（聯合報）

台海能否無戰事

而如此評論基調，正好可與近期發酵的「戰爭或和平」敘事相連結，讓外界進一步探悉北京的對台戰略。

首先，北京顯然相當不樂見賴清德勝選，並強調賴清德勝選將導致台海不穩。故汪曙申在文中提到，「民進黨目前的路線已被證明只會將兩岸推向對抗，賴清德的所謂和平保台只是空有口號，拒絕九二共識顯然無法穩定兩岸關係，倚美抗中將會製造更大危機以及台獨最終將是窮途末路，這些都已成為顯而易見的事實。」

賀通也直接指出，「2024年選舉，是一場事關台灣道路選擇的選舉，是一場台海能否由兵凶戰危轉為和平發展的選舉，更是一場決定台灣未來命運的選舉。台灣當如何抉擇，才能平安通過戰爭與和平的十字路口？這也正考驗著島內政治人物和全體台灣民眾的智慧」、「離2024選舉已不到一年，選擇侯友宜還是賴清德，島內政治人物和全體台灣民眾當好好思量，今天的選擇將決定台灣的前途。」

賴清德完成民進黨總統初選登記。（聯合報）

第二，即便侯友宜的兩岸論述受到深藍詬病，被不少國民黨支持者諷為「藍皮綠骨」，也遭部分大陸網友群起指責，但從《環球時報》、《中國台灣網》兩篇評論文來看，北京有意替侯緩頰，不願在「避談九二共識」這一點上窮追猛打，而是強調侯友宜「已表態反台獨」，並以期許口吻希望侯友宜能更加積極，「只有反對台獨才能維護兩岸與亞太區域和平，才能避免台灣同胞福祉被深綠勢力綁架，才能防止台灣淪為外部勢力的戰略棋子。也只有在反台獨和促和平方面做出更多努力，侯友宜和國民黨才能為兩岸溝通交流注入更多正向積極因素。」

由這一敘事基調來看，侯友宜的兩岸論述未必百分之百契合北京所想，但後者顯然也不想塑造一個「全是敵人」的選舉氛圍，因為這等於宣告台灣問題的政治解決失去希望，將陷北京於「不動手就等於投降」的進退維谷。故為保持最大活動空間、維繫和統仍有希望的輿論氛圍，北京不會將侯友宜打成「小民進黨」，而是會藉「戰爭或和平」的選舉基調，將相對激進的賴清德與相對溫和的侯友宜區別對待，暗示侯友宜勝選相對有助台海穩定。

至於侯友宜的「藍皮綠骨」爭議，北京既已表明不介意，其作用也就只剩影響台灣內部的選舉行為，也就是激發台灣深藍選民的「厭侯情緒」、降低其支持侯友宜的投票意願。但許多深藍選民此前擔憂的「票投侯友宜將導致武統機率飆升」，顯然已被北京用論述否定；且實際上從北京不願談論柯文哲的兩岸路線、避免給其聲量來看，北京相當擔憂柯文哲會「成事不足、敗事有餘」：自己無法勝選便罷，還分散反綠陣營的選票，導致民進黨最終漁翁得利，繼續執政。

12月2日《人民日報》以頭版報導朱立倫、侯友宜，以及在陸台灣民眾對江澤民先生逝世表達哀悼。（人民日報網站）

歸根結柢，對北京來說，此次台灣大選的最壞結果，便是由賴清德代表民進黨繼續執政，而這一發展會觸發兩個不利情境：第一，讓「寄希望於台灣人民」的統戰敘事再受衝擊，北京將面臨相當不利的內部輿論格局。因為在北京的一貫描述下，民進黨七年執政導致民生凋敝、台海兵兇戰危，島內已是民怨沸騰、民心思變，故若最後確定是由賴清德勝選，等於直接否定了北京的前述宣傳，屆時不僅大陸內部的武統輿情更加喧囂，所謂「寄希望於台灣人民」的敘事也將再受質疑，因為賴清德勝選等於宣告：台灣人民顯然寧可選擇戰爭風險與貪腐，也不願拋棄民進黨。

第二，在疫苗弊案隨身、治理問題失血、「戰爭或和平」敘事發酵下，民進黨依舊勝選，其便不會檢討自己的兩岸政策，而是會更加有恃無恐，積極迎合美國的印太戰略動員，讓北京面臨更加洶湧的兩岸局勢，陷入「不動手就等於投降」的兩難。當然，「維持現狀」並非北京的終極目標，但台灣問題牽一髮動全身，既與中美博弈相關，更牽涉軍事安全與經濟發展，如何穩定台海局勢、又不擾亂發展進程，是北京應對台灣問題的兩大尺量。在此情況下，掌握主動勝過「被迫動手」，循序漸進也自是勝過「強制早產」，但賴清德的勝選，恐怕就意味後兩者的可能到來。

故儘管侯友宜被深藍選民詬病「藍皮綠骨」，甚至有不少藍營支持者呼籲「棄侯保柯」，北京出於大局考量，既不會迎合深藍論述，也不會給予柯文哲政治聲量，因為只要反綠陣營分裂，結果極可能就是賴清德勝選，讓局勢往北京最不樂見的方向發展。當然北京依舊期許侯友宜靠向馬英九路線、直言九二共識，但在民進黨依舊勢大、賴清德更加激進的背景下，北京對侯友宜更多是採循循善誘，而非嚴厲要求。