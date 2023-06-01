新任國台辦新聞副局長兼發言人陳斌華　曾是大陸首批駐台記者

國台辦新聞局長兼發言人馬曉光日前轉任海協會副會長後，國台辦6月1日發布最新人事資訊，原國台辦經濟局副局長陳斌華調任新聞局副局長、一級巡視員，將擔任新聞發言人。



據《中天新聞網》報道，陳斌華是中國大陸首批駐台記者之一，與前發言人范麗青「同梯」，新聞局局長目前仍為馬曉光。

據了解，國台辦新聞局正副局長編制為1正3副，儘管馬曉光已屆廳局級退休年齡60歲，但由於尚未找到繼任人選，雖日前已升任海協會副會長，仍續掌新聞局，傳將至今年下半年。另外3位副局長分別為朱鳳蓮（兼發言人）、張文輝與新任陳斌華。

《中時電子報》指出，陳斌華預估後續很有可能進一步升任國台辦新聞局長一職。

國台辦更新人事資訊。（官網截圖）

公開資料顯示，陳斌華1971年9月18日出生，福建詔安人，1993年7月畢業於廈門大學中文系。同年進入新華社工作，一直從事主要兩岸新聞和中央時政新聞採訪，他曾任新華社高級記者、港台部採訪室主任等職。陳斌華進入國台辦系統後，曾擔任研究局副局長，後又轉任經濟局副局長一職。

報道指出，2001年2月陳斌華與時任新華社記者范麗青（前國台辦新聞局副局長兼發言人），是大陸首批駐台記者，此後陳斌華數十次入台，足跡遍及台灣各地。

2008年陳斌華曾被評選為新華社「十佳記者」，著有《自在台灣：一個大陸人的十年行旅》、《駐點台灣--大陸首批駐台記者手記》。