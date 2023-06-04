六四34周年｜賴清德：關注中國大陸人權與堅持台灣民主可以並行

今日（6月4日）是「六四事件」34周年，將代表民進黨角逐下屆總統寶座的台灣副總統賴清德在Facebook表示，六四當年所代表的中國大陸人民追求民主自由的精神，不應該被抹殺；關注中國大陸的人權狀況、與堅持台灣的自由民主，不但可以並行、更是息息相關。



台灣總統蔡英文則在Facebook表示，「期盼，有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心」。



賴清德在Facebook表示，六四當年所代表的中國大陸人民追求民主自由的精神，不應該被抹殺。（賴清德FB）

賴清德稱，對於中國大陸人民追求民主的心情，我們感同身受。六四當年所代表的中國大陸人民追求民主自由的精神，不應該被抹殺，血腥鎮壓的殘酷歷史更不應被忘記。為了不讓六四的記憶消逝在歷史的洪流中，要持續討論六四、紀念六四，也要努力透過各種方式記憶歷史，同時提醒著自己民主自由得來不易。

賴清德又提及過去每年香港都會舉辦的六四晚會，以及追思彌撒，已陸續停辦，聲稱「近年來中國加強對香港的言論控制，香港公共圖書館中超過百餘本的六四相關書籍被下架。香港民主派的代表性政黨公民黨，在上個月底正式宣布解散，代表香港的民主與言論自由又往後退一大步」。

賴清德稱，紀念六四的晚會在台北持續舉辦，正顯示出民主與專制，是台灣與中國大陸最大的區別。

賴清德最後稱，關注中國大陸的人權狀況、與堅持台灣的自由民主，不但可以並行、更是息息相關。

蔡英文：期盼中國大陸的年輕朋友可以自由自在歌唱

蔡英文在Facebook引述內地早前發生「貴州地鐵大合唱事件」，指以歌曲抒發心情、批判社會，是年輕朋友習以為常的流行文化，台灣也不例外。她又指台灣的的年輕人可以自由地用母語創作，她相信，對許多年輕朋友來說，自由創作的權利，就像空氣和水一樣自然地存在。

蔡英文稱，在台灣這塊土地上，人民享有民主、自由，各種發聲管道、多元的創作，都成為台灣文化的豐富養分，讓更多年輕人可以展現自我。她期盼，有一天中國大陸的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心。